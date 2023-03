Tim Cook tra pochissimi manager USA al China Devlopment Forum

Torna in presenza il China Development Forum (CDF), evento che quest’anno si svolgerà a Pechino dal 25 al 27 marzo e uno dei pochi CEO statunitensi che parteciperà all’evento è l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, come rileva Bloomberg.



Una posizione non semplice quella del Ceo di Cupertino che in Cina ha realizzato la prodigiosa catena di approvvigionamento alla base dei successi globali Apple, e ora incrinata da pandemia e tensioni pericolosamente crescenti tra USA e Cina per Ukraina e Taiwan.

Il tema di quest’anno è “Ripresa economica: opportunità e cooperazione”, con indicazioni sulle opportunità nel mercato cinese, sulla stabilizzazione delle filiere industriali globali e sulla transizione verde, come spiegato da Zhang Laiming, vicedirettore del Development Research Center del Consiglio di Stato lunedì 20 marzo in una conferenza stampa.

Al forum parteciperanno oltre 100 delegati stranieri, inclusi dirigenti di importanti multinazionali, tra questi il già citato Tim Cook ma anche lbert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer e pochi altri delegati statunitensi: Ray Dalio fondatore di Bridgewater Associates, il più grande hedge fund del mondo e Martin Flangan, ex CEO della socieàt di investimenti Invesco.

“Costruire consenso contribuirà alla ripresa economica globale”, ha affermato Zhang Laiming. Organizzato dal Development Research Center, il CDF è una conferenza internazionale annuale di alto livello con l’obiettivo di “Impegnarsi con il mondo per la prosperità comune”. L’a.d. di Apple è intanto arrivato in Cina e, come consuetudine quando viaggia all’estero, è stato avvistato nell’Apple Store di Saltinun – uno dei centri dello shopping di Pechino – e sui social media cinesi sono apparse varie foto e selfie con Tim Cook.

Con la guerra dei chip tra USA e Cina che incombe e il Paese del Dragone sempre più costretto a ballare da solo, sarà interessante ascoltare cosa avrà da dire Tim Cook. Il mercato cinese continua a essere fondamentale per Apple. A dicembre avevamo già segnalato che in Cina, ogni quattro dispositivi venduti, uno era un iPhone.

