Apple resiste, Epic non riesce a far cambiare le regole App Store

Epic Games ha perso un primo tentativo di costringere Apple a modificare le sue regole per i pagamenti tramite App Store. Il produttore di Fortnite ha chiesto alla Corte Suprema di annullare una decisione della Corte d’Appello del Nono Circuito degli Stati Uniti riguardo la sospensione della inibizione contro Apple per le regole di App Store. Tuttavia, la giudice Elena Kagan ha respinto la richiesta senza fornire spiegazioni.

Come riporta Bloomberg, la Corte d’Appello del Nono Circuito ha originariamente confermato l’inibizione nel mese di aprile. Tuttavia, ha sospeso la decisione a luglio affinché Apple potesse portare il caso innanzi alla Corte Suprema.

Dopo un processo di grande impatto tra Apple ed Epic Games nel 2021, un giudice di primo grado ha stabilito che Apple ha violato la legge sulla concorrenza sleale della California bloccando gli sviluppatori terze parti dal dirigere gli utenti verso opzioni di pagamento alternative. Il giudice ha emesso l’inibizione per fermare tale pratica.

Negli ultimi tre anni, le aziende si sono scontrate sulla questione dei pagamenti in-app su iOS. Epic ha attirato l’attenzione di Apple (e di Google) quando ha annunciato ai giocatori di Fortnite su dispositivi mobili che avrebbero ottenuto uno sconto sulla valuta in-game V-Bucks se avessero evitato i sistemi di pagamento di iOS e Android. Questo perché, come noto, Apple e Google trattenengono fino al 30 percento delle transazioni in-app su iOS e Android.

I fornitori delle piattaforme mobili hanno rapidamente rimosso Fortnite dai rispettivi app store, con Epic che li ha citati in giudizio in battaglie ancora in corso. Il caso di Google (in cui Match Group è coinvolto come parte lesa) dovrebbe andare a processo nel prossimo novembre.

Indipendentemente da ciò che accadrà negli Stati Uniti, Apple e Google sono già costretti ad aprire le proprie piattaforme ai sistemi di pagamento di terze parti in determinati mercati, come la Corea del Sud e i Paesi Bassi.

È stato anche riportato che Apple ha intenzione di consentire app store di terze parti sull’iPhone già dal prossimo anno, in gran parte per conformarsi alle nuove regole dell’Unione Europea. Epic attende questa evenienza con ansia, in quanto il suo app store mobile è pronto per essere lanciato.