Alike vende eSIM online per visitare ogni paese senza roaming

La piattaforma di viaggi social Alike presenta il suo negozio online di eSIM, che va ad arricchire la gamma di servizi di viaggio che i turisti possono prenotare sul sito web di Alike.

Questo hub online offre una gamma completa di eSIM, destinata al viaggiatore moderno in 200 destinazioni globali, il tutto a prezzi abbordabili. Grazie alla possibilità di scegliere e scaricare la eSIM adatta prima i partire, i viaggiatori possono dire addio alle carte SIM fisiche, alla ricerca di hotspot Wi-Fi e anche ai costi elevati di roaming.

Per celebrare il lancio del negozio, Alike offre eSIM per 80 destinazioni nel mondo al prezzo promozionale di lancio di solamente un dollaro. Questa offerta limitata nel tempo può essere sfruttata utilizzando il codice ALIKE durante l’acquisto di eSIM sul sito della società.

Visto il numero crescente di utenti che preferiscono le eSIM alle tradizionali SIM fisiche, Juniper Research stima che già nel 2023 circa 1 miliardo di smartphone utilizzeranno le eSIM a livello globale, per arrivare a 3,5 miliardi entro il 2027. “In qualità di piattaforma di social travel, siamo perfettamente consapevoli della necessità di rimanere connessi quando si viaggia” dichiara Ashish Sidhra, cofondatore di Alike.

“Per molto tempo i turisti hanno dovuto disattivare i loro dati mobili a causa degli esorbitanti costi di roaming e sono stati costretti a passare dal banchetto digitale a casa loro al digiuno digitale durate i loro viaggi in destinazioni sconosciute all’estero. Il lancio del nostro marketplace di eSIM è un passo fondamentale verso la risoluzione di questo problema”.

Grazie al negozio online di eSIM di Alike è possibile accedere a una ampia gamma di piani dati per le principali destinazioni nel mondo a prezzi convenienti, ottenuti grazie alle relazioni di fiducia di Alike con diversi operatori di telecomunicazioni globali. L’interfaccia intuitiva della piattaforma e le dettagliate descrizioni delle eSIM permettono ai clienti di navigare e individuare con facilità la eSIM che meglio si adatta alle loro esigenze di viaggio.

L’approccio orientato al cliente di Alike si concretizza in un servizio clienti qualificato, con un team di assistenza multilingue disponibile 24 ore su 24 attraverso vari canali.

Alike.io è un social marketplace di viaggio che punta a stabilire un nuovo modo di condividere, scoprire, pianificare e prenotare esperienze di viaggio. Lanciata in collaborazione con Dubai Tourism e con Dubai come città partner fondatrice, la piattaforma mette in connessione viaggiatori e creatori di contenuti di viaggio, offrendo benefici a entrambi.

Alike aiuta i viaggiatori a scoprire e a lasciarsi ispirare da esperienze di viaggio, condivise da creatori di contenuti, e a prenotarle sulla stessa piattaforma, senza dover perdere tempo e impazzire tra diversi siti web. Tramite Alike i creatori di contenuti guadagnano una percentuale per ogni prenotazione di viaggio direttamente legata ai loro contenuti.

