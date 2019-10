Per Apple record di fatturato sugli indossabili in tutti i mercati

Il CEO di Apple, Tim Cook, durante la presentazione dei risultati relativi al quarto trimestre fiscale, ha parlato di numeri record in tutti i mercati per gli indossabili, con ottimi risultati per quanto riguarda Apple Watch, AirPods e le cuffie Beats.

Cook ha parlato di “incredibili risultati” nelle categorie indossabili, casa e accessori con un fatturato di 6.5 miliardi di dollari, in salita rispetto ai 4.2 miliardi di dollari dello stesso trimestre dello scorso anno. Il CEO di Apple ha detto di essere particolarmente “entusiasta” della crescita nella categoria degli indossabili.

“Siamo entusiasti dei risultati; per capire cosa li spinge, è l’insieme a guidare tutto. Per alcune persone si tratta del fitness, per altre sono le funzioni legate alla salute, per altre quelle legate alla comunicazione e per altre ancora, tutte queste cose insieme. Credo che il display always‑on dell’Apple Watch Series 5 sia un punto di svolta per molti dei nostri utenti”.

Secondo quanto dichiarato da Cook, tre quarti di acquirenti Apple Watch‌ nell’ultimo trimestre erano utenti che non avevano mai acquistato questo dispositivo e la Mela ha ancora ampissimi spazi di manovra per portare l’accessorio al polso di molti nuovi utenti.

Il CEO di Apple ha anche fatto qualche accenno alle funzioni legate alla salute, spiegando vagamente che l’azienda intende potenziare queste funzionalità ma che per il momento non può riferire altro, forse intendendo che sono allo studio novità che vedremo in future versioni di Apple Watch. Ancora una volta Cook ha ripetuto una frase già pronunciata in altre occasioni, affermando che “il più grande contributo di Apple all’umanità sarà nella salute”.

Tuttl gli altri dati sui risultati dell’ultimo quarto fiscale sono raccolti in questo articolo.