Apple Fitness+ senza Apple Watch con iOS 16.1, tvOS 16.1

Con iOS 16, l’app Fitness è disponibile per chiunque abbia un iPhone aiutando le persone a monitorare e raggiungere i propri obiettivi di fitness anche se non hanno Apple Watch.

Nelle ultime versioni beta di iOS 16.1 e tvOS 16.1 – al momento disponibili per i soli sviluppatori – Apple offre l’accesso a Fitness+. Basta l’iPhone per abbonarsi e accedere a migliaia di sessioni di allenamento audio e video. HIIT, yoga, meditazioni guidate, ecc.

Apple aveva già in precedenza fatto sapere che Fitness+ sarebbe stato disponibile “più avanti questo autunno” anche per gli utenti iPhone che non sono in possesso di un Apple Watch, in 21 nazioni: Stati Uniti, Australia, Austria, Brasile, Canada, Colombia, Francia, Germania, Indonesia, Irlanda, Italia, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Russia, Arabia Saudita, Spagna, Svizzera, negli Emirati Arabi Uniti e nel Regno Unito.

Fitness+ offre un catalogo di contenuti in Ultra HD 4K per il fitness e il benessere, e ogni settimana, nuovi workout e sessioni di meditazione da 5 a 45 minuti.

Ogni allenamento può essere adattato ai propri ritmi, scegliendo se dedicarsi a un’attività mai provata o puntare a nuovi record personali.

Idicazioni del team di trainer, consigli e timer sul display aiutano a dare il massimo. E con l’anello Movimento non si perdono mai d’occhio i propri obiettivi di fitness giornalieri.

L’approccio dei trainer è basato su professionalità ed empatia. Non solo creano in proproo gli allenamenti, ma partecipano anche ai video degli altri e collaborano con Apple Music per creare playlist che motivano a fare di più, dando una marcia in più.

Su iPhone è possibile impostare un obiettivo Movimento personale, controllare i trend e condividere le attività svolte per trovare ancora più motivazione. I sensori di movimento in iPhone monitorano passi, distanza e rampe di scale per fare una stima delle calorie attive bruciate. Anche gli allenamenti completati in app di terze parti contribuiscono alla chiusura dell’anello Movimento. Un widget dell’app Fitness per la schermata di blocco mostra a colpo d’occhio i progressi dell’anello Movimento, i passi e la distanza.