Apple ha aggiornato iMovie, Motion e Compressor

Oltre all’aggiornamento di Final Cut Pro per Mac e iPad, Apple ha anche rilasciato update per iMovie, Motion (montaggio video, animazione titoli in 2D/3D, transizioni ed effetti) e Compressor (funzionalità di conversione imtegrate per Final Cut e Motion).

Nelle note di rilascio di iMovie 10.4 per Mac, Apple riferisce della possibilità di esportare file HEVC e H.264 in modo più rapido elaborando segmenti video simultaneamente sui motori di elaborazione di contenuti multimediali disponibili (è richiesto macOS Sonoma o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra o M3 Max).

Per Motion 5.7, Apple riferisce dei seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

• Risultati migliorati per il tracciamento degli oggetti con il nuovo modello basato sull’apprendimento automatico per l’analisi del movimento dei volti e di altri oggetti sui Mac con chip Apple.

• Gli sfondi dei modelli dei titoli ora sono disabilitati di default.

• Risolto un problema per il quale i plugin FxPlug potevano smettere di rispondere quando l’analisi veniva annullata.

Per quanto riguarda Compressor 4.7, questo include i seguenti miglioramenti e risoluzioni di problemi:

• Esporta file HEVC e H.264 in modo più rapido elaborando segmenti video simultaneamente sui motori di elaborazione di contenuti multimediali disponibili (è richiesto macOS Sonoma o versioni successive e un Mac con chip Apple M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra o M3 Max).

• Realizza, configura e crea pacchetti stereoscopici per iTunes Store.

• Visualizza l’anteprima dei video con codifica Log con o senza codifica Log applicata.

• Aggiunto il supporto per l’output in formato JSON e XML per gli invii in gruppo quando si utilizza la riga di comando.

• I contenuti HDR ora vengono mostrati nello spazio colore corretto nel visore.

Anche Motion e Compressor sono disponibili sul Mac App Store come aggiornamenti gratuiti per i clienti esistenti e a €59,99 ciascuno per i nuovi utenti.