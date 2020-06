Apple ha comprato Fleetsmith, specializzata in Device Management

Apple ha comprato Fleetsmith, azienda specializzata in gestione di dispositivi. L’azienda ora acquisita Apple è stata fondata nel 2014 ed è specializzata nella gestione di flotte di computer e dispositivi, fondamentale in aziende che hanno l’esigenza di centralizzare aggiornamenti, installazioni, modifica di impostazioni, ecc.

L’annuncio è riportato nel blog aziendale. “Abbiamo creato Fleetsmith per bilanciare gestione ed esigenze di sicurezza nell’IT, con l’esperienza dei professionisti che amano Mac, iPad e iPhone” “Siamo orgogliosi dell’incredibilmente talentuoso team che abbiamo creato e di essere rimasti fedeli alla nostra missione: rendere disponibile a tutti un potente e sicuro sistema di gestione di flotte di dispositivi”. E ancora: “Siamo entusiasti di unirci a Apple. I valori condivisi nel mettere il cliente al centro di tutto quello che facciamo, senza sacrificare privacy e sicurezza, consentono di raggiungere il nostro obiettivo: distribuire Fleetsmith ad imprese e istituzioni di tutto il mondo”.

Il sito Appleinsider fa notare che l’annuncio arriva nella stessa settimana nella quale – nell’ambito della WWDC 2020 – si è svolta la sessione “What’s new in managing Apple devices”.

Nel corso della sessione in questione, Apple ha annunciato nuove funzionalità di gestione flotte per Mac Pro, cambiamenti in Mac Supervision e aggiornamenti per le proprie funzionalità di gestione nella prossima versione del sistema operativo desktop macOS 11 Big Sur.

Con l’acquisizione di Fleetsmith è probabile che Apple rafforzi ulteriormente la sua offerta di funzionalità di gestione dispositivi per aziende e ambienti didattici.

Finora Apple ha fatto per lo più affidamento sulla piattaforma MDM (Mobile Device Management) per la supervisione facilitata dei dispostivi. Funzionalità come il Device Enrollment consentono di automatizzare la registrazione in una soluzione di gestione dei dispositivi mobili e di semplificare la configurazione iniziale del dispositivo. Le organizzazioni e le aziende possono supervisionare i dispositivi durante l’attivazione senza intervenire fisicamente su di essi e bloccare la registrazione MDM per la gestione continuativa.