Apple ha comprato i diritti per un documentario sui Velvet Underground

Apple ha annunciato l’acquisizione dei diritti di distribuzione a livello mondiale per “The Velvet Underground”, documentario di Todd Haynes, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense.

Il documento di Haynes, riferisce Apple, segue il gruppo musicale rock statunitense The Velvet Underground, formatosi nel 1964 e attivo fino al 1973.

Considerati uno dei gruppi rock più influenti nella storia della musica, i Velvet Underground sono stati pionieri di diversi generi che nei d decenni successivi presero piede quali il rock alternativo, la new wave, il punk rock, il noise e il post rock.

I Velvet Underground, nati dall’incontro tra Lou Reed e John Cale. Nel 1966 l’incontro che cambiò le sorti della band, quello con Andy Warhol, con i componenti che di colpo si trovarono a passare dai bassifondi newyorkesi agli ambienti creativi della “Factory”.

Al momento non è stato indicata una data per la disponibilità del documentario “The Velvet Underground” ma è solo l’ultima di tutta una serie di documentari di cui Apple ha acquisito i diritti, come ad esempio “Fireball: Visitors from Darker Worlds”, “Boys State”, “La storia dei Beastie Boys”, “Papà” e “La Madre degli elefanti”.

