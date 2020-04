Apple ha donato 160.000 visiere facciali al Porto di Los Angeles

Logistics Victory Los Angeles (LoVLA) ha ricevuto la donazione di 160.000 visiere protettive prodotte da Apple. Ottenute grazie al programma di donazioni di Apple, le visiere facciali saranno utili per la città di Los Angeles nella lotta contro la pandemia di COVID-19.

“Los Angeles ringrazia Apple per la generosa donazione di visiere facciali che sono essenziali per i professionisti sanitari in prima linea nella lotta contro la pandemia di COVID-19”, ha riferito Gene Seroka, direttore esecutivo di Port of Los Angeles, nonché responsabile dell’organizzazione logistica della città durante questa emergenza.

La donazione arriva sulla scia del lancio del Logistics Victory Los Angeles, un nuovo “City Program” creato per identificare e avere riscontri sulle scorte mediche nel settore privato necessarie ai fornitori di assistenza sanitaria. Approvvigionati o donati, i rifornimenti saranno allocati in aree dedicate alle strutture sanitarie che potranno accedere a questo materiale quando bisogno, e sfruttarlo per ricostituire le scorte cittadine.

Gene Seroka è stato nominato Chief Logistics Officer a marzo da Eric Garcetti, il sindaco di Los Angeles, ruolo che svolgerà insieme a quello di capo del più importante porto americano.

L’iniziativa delle mascherine e delle visiere di protezione è solo l’ultima di tutta una serie di iniziative intraprese da Apple per contribuire nella lotta al virus Sars-CoV-2.

