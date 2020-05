Apple potrebbe ritardare computer e dispositivi Mini LED

A marzo Ming Chi Kuo ha anticipato che Apple sta lavorando a sei nuovi dispositivi con schermi Mini LED, inclusi diversi modelli di iPad, MacBook Pro e anche iMac: ora però l’analista di TF Securities rivede in parte la sua previsione, indicando che l’arrivo di queste novità da Cupertino potrebbe slittare leggermente più avanti nel tempo.

In realtà anche nella previsione precedente Kuo indicava genericamente l’arrivo tra il 2020 e il 2021: ora però sembra che i primi dispositivi Apple Mini LED arriveranno più probabilmente all’inizio del 2021, un posticipo dovuto agli effetti di Coronavirus. Le nuove tempistiche sono rilevate nella catena di approvvigionamento di Cupertino.

Costruttori e fornitori di Apple stanno investendo e preparandosi per iniziare la produzione industriale di chip LED nel terzo trimestre di quest’anno. A questo farà seguito l’assemblaggio finale dei pannelli nel quarto trimestre, facendo slittare le fasi finali di produzione nel primo trimestre 2021.

Tra i primi computer e dispositivi Apple Mini LED erano attesi iMac Pro, un nuovo MacBook Pro 14” e anche MacBook Pro 16″, forse proprio questi arriveranno a inizio 2021. Nella lista rientrano però anche iPad Pro, iPad 10,2” e un nuovo iPad mini.

Kuo rileva però che il posticipo non rappresenta un problema per Cupertino perché questa tecnologia verrà impiegata per i prossimi cinque anni, come riporta AppleInsider, quindi si tratta di un investimento a lungo termine. I pannelli mini LED permetteranno di migliorare la visualizzazione, con neri profondi e colori più intensi paragonabili agli OLED ma con costi di produzione inferiori.

