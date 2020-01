Apple ha rinnovato la sezione delle offerte di lavoro sul web

Apple ha rinnovato la sezione del suo sito web con le offerte di lavoro. Questa sezione ora mostra un nuovo look e un filmato per stuzzicare l’interesse di nuovi collaboratori.

Il video sul sito evidenzia differenti design del logo Apple, già visti in occasione di un evento dell’ottobre 2018 dedicato al Mac. A parte la home page, le altre modifiche sono modeste e il conteuto delle altre pagine uguale a quelle già viste in precedenza.

“La porta è aperta a chi sa guardare lontano”, si legge nella home page. E ancora: “Entra in Apple. Non ti limiterai a far parte di un team eccezionale, ma potrai dare il tuo contributo unico nel percorso verso l’innovazione”.

Scorrendo la home page si si accede a quatto sezioni: “Scopri cosa ci unisce”, “Trova la tua strada”, “Crea esperienze straordinare” e “Usa le tue capacità relazionali, impara la tecnica”. “Fatti notare. Candidati”, scrive Apple. “Se troveremo un ruolo adatto a te, uno dei nostri Recruiter ti contatterà”.