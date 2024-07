Echo Spot 2024 è lo speaker smart con Alexa e schermo touch

Pubblicità

Se aspettavate un HomePod mini con schermo ma mi accontentate di un sistema compatibile con Matter subito disponibile forse Echo Spot potrebbe fare al vostro caso: Amazon la chiama sveglia intelligente ma può fare molto di più visto che ha tante caratteristiche che la mettono in contatto con il mondo della domotica e con quello delle comunicazioni.

Prima di tutto è ovviamente una sveglia con tutte le informazioni che vi servono al mattino o alla sera: l’ora e il meteo, un timer, lo spegnimento e l’accensione delle luci e lo schermo stesso è personalizzabile con la possibilità di cambiare il colore e lo stile dell’orologio. Si tratta di uno schermo touch da 2,83” e risoluzione di 240 x 320 pixel.

Poi è uno speaker di buona qualità che vi permette di accedere ai servizi streaming di Amazon Music, Apple Music, Spotify con la possibilità di visualizzare le copertine degli album o dei singoli brani e di usare lo schermo per controllare la riproduzione con volume e avanzamento tracce.

E’ intelligente perchè vi permette di controllare con Amazon Alexa le routine per farvi comunicare le notizie del giorno, le risposte alle vostre domande come le previsioni del tempo oppure farvi riportare sullo schermo gli impegni in arrivo e, ovviamente essendo “figlio” di Amazon anche i pacchi in arrivo.

Potete programmare ovviamente tutte le routine con musica e luci grazie al collegamento con la domotica: un dispositivo a metà tra gli Echo Show più piccoli e il precedente spot con sveglia che poteva solo comunicare ora e temperatura.

Lo schermo funziona anche da controllo diretto grazie alla possibilità di toccarlo per accendere o spegnere le luci e controllare il loro colore o la loro intensità.

Potete collegare direttamente le lampade Hue Philips o di terzi dotate di Bluetooth o gli accessori di domotica basati su Wi-Fi come termostati, lampade, etc.

Non ha a bordo una telecamera e il microfono può essere spento con un pulsante ad accesso rapido per utilizzarlo senza il supporto dei comandi vocali di Alexa ma solo attraverso lo schermo, le routine e la comunicazione visiva.

Il bluetooth a bordo permette di collegarlo anche ad uno smartphone. Mentre il microfono e lo speaker interno gli permettono di funzionare come intercomunicante con la funzione Drop IN.

Il nuovo Echo Spot 2024 è disponibile da subito ed è ovviamente in offerta lancio in anticipo per il Prime Day con uno sconto del 42%. Costa infatti 54,99 € invece di 94.99 €. E’ disponibile nei colori Bianco, Nero e Blu.

Attenzione però: l’offerta è riservata ai clienti che dispongono di una abbonamento Prime. Se non lo avete fatto potete partire con l’abbonamento Prime da questa pagina. Qui trovate Prime Student gratis per 3 Mesi.

Può essere abbinato ad un altro Echo Spot 2024 per formare una coppia stereo da abbinare anche ad una Fire TV come speaker esterno.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...