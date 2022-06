Apple, il punto di forza del visore sarà la Realtà Mista

Il primo visore Apple per la realtà aumentata AR e virtuale VR ha avuto un processo di sviluppo lungo e complicato da alcuni problemi hardware che sono stati risolti: l’annuncio inizialmente atteso entro quest’anno, ora è indicato da più fonti all’inizio del 2023, secondo Ming-Chi Kuo con un evento speciale a gennaio: tra i punti di forza di questo dispositivo ora l’analista indica la capacità di integrare realtà aumentata e realtà virtuale, oltre che di passare fluidamente da una all’altra, a seconda dell’impiego e dei diversi scenari di utilizzo, quindi si tratterà a pieno titolo di un dispositivo di realtà mista.

L’analista rileva che un dispositivo e una esperienza di realtà mista che possano definirsi completi non dipendono esclusivamente dall’hardware, in grado di gestire sia la realtà aumenta AR che quella virtuale VR, ma devono anche essere in grado di gestire e passare fluidamente da uno all’altro.

Anche se ormai è chiara la distinzione tra un dispositivo e una esperienza di realtà virtuale e una in realtà aumentata, ma «Per la maggior parte delle persone, è difficile immaginare che tipo di esperienza innovativa può offrire il passaggio fluido tra AR e VR».

Non vengono indicati nei due brevi post di Ming-Chi, ma gli altri tasselli fondamentali a questo scopo sono il sistema operativo (RealityOS o in breve rOS), gli strumenti per sviluppatori e infine le app, quindi sinteticamente piattaforma e software dove, stando alle parole dell’analista, Apple sembra aver introdotto le novità e miglioramenti più importanti rispetto a quanto visto finora, oltre a una serie di specifiche tecniche stellari che, se confermate, contribuiranno non poco a far lievitare il prezzo di vendita.

I think a complete mixed reality is not only the hardware that can support both AR & VR but the ability to integrate AR & VR and switch them smoothly for different scenarios. That's why I'm using AR/MR to describe Apple's headset expected to hit the store shelves in 2Q23. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 12, 2022

I visore di realtà mista di Apple è anticipato con due schermi in altissima risoluzione, fino a 18 tra sensori e videocamere, un processore principale con specifiche e prestazioni di fascia Mac, un processore secondario per gestire videocamere e sensori.

Negli USA Amazon sfrutta la realtà aumentata per far vedere agli utenti come stanno le scarpe ai piedi prima di comprarle.