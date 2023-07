Apple in trattativa con produttore display per un pieghevole ibrido iPad/Notebook

Apple è in trattativa con un fornitore sudcoreano di display per un futuro MacBook o un iPad pieghevole, dispositivo che dovrebbe essere presentato tra qualche anno.

A riferirlo è il sito BusinessKorea affermando che Apple avrebbe intenzione di mettere in vendita un laptop pieghevole nel 2026. La Casa di Cupertino è in trattativa per un prodotto che dovrebbe essere presentato nel 2025.

Aziende sudcoreane starebbero intanto coordinando lo sviluppo e i piani di produzione per pannelli OLED pieghevoli destinati a notebook e simili. Samsung ha deciso di investire 3,1 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2026, destinati alla produzione di pannelli OLED 8,6 e anche LG Display ha deciso di investire in pannelli OLED di medie dimensioni, inclusi quelli destinati a tablet.

BusinessKorea spiega che nel settore industriale che si occupa dei display, i pannelli di maggiori dimensioni sono più redditizi, ma con questi è anche più difficile ottenere risoluzioni elevate, e che i display pieghevoli per laptop sono più redditizi di quelli per smartphone.

I produttori coreani hanno presentato laptop con pannelli OLED ma nessuna azienda sudcoreana propone ancora portatili con pannelli OLED pieghevoli.

L’azienda leader nel settore dei laptop pieghevoli è attualmente Asus: a settembre 2022 l’azienda taiwanese ha presentato il primo laptop pieghevole con OLED, lo ZenBook 17 Fold OLED, portatile che dovrebbe sfruttare pannelli prodotti dalla cinese BOE.

Apple in passato ha registrato diversi brevetti dai quali si evince l’interesse verso dispositivi pieghevoli ma finora non ha presentato nulla di concreto.

Negli ultimi anni Apple ha aggiunto decine di brevetti (li trovate qui) che descrivono altrettante possibili tecnologie per schermi e dispositivi pieghevoli, e alcuni di questi sono stati aggiornati e aggiustati decine di volte, il che ci dice chiaramente una cosa: anche Apple punta in questa direzione.

