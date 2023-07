Sony riscrive il concetto di audio spaziale con HT-AX7

Quando si immagina un vero sistema stereo surround, vengono subito in mente ingombranti sistemi multi-altoparlante che richiedono un’intera giornata per essere configurati. Niente di più sbagliato. Sony potrebbe aver completamente rivoluzionato questa concezione con il suo sistema portatile HT-AX7, dotato di mappatura del suono spaziale a 360 gradi.

La novità sta nel fatto che gli altoparlanti sono staccabili e tutto il sistema può essere spostato agilmente da una stanza all’altra, senza bisogno di consultare complicati manuali.

La soluzione è ideale ad esempio per chi vuole gustarsi un buon film in surround utilizzando lo schermo del proprio tablet o del proprio computer rilassandosi sul letto o sul divano senza utilizzare un TV.

Utilizzando la propria tecnologia di mappatura del suono spaziale, Sony è riuscita a creare altoparlanti virtuali davanti, dietro e sopra lo spettatore. Queste fonti audio si combinano perfettamente con tre altoparlanti staccabili, che possono essere portati ovunque, avvolgendo l’ascoltatore in una sorta di “sfera sonora” spaziale. Il sistema è stato progettato per essere facilmente configurabile da chiunque, senza bisogno di installazioni particolari.

Oltre alla sua portabilità, il sistema HT-AX7 di Sony utilizza un algoritmo in tempo reale per trasformare l’audio stereo in un suono surround 3D. In alternativa, si può disattivare questa funzione per godere di un suono tradizionale che riempie la stanza. Tutti gli altoparlanti sono wireless e si collegano automaticamente tra di loro, semplificando ulteriormente l’installazione. Ovviamente, si tratta di un sistema smart, essendo disponibile un’app che permette di regolare il suono e il campo spaziale.

Per quanto riguarda le caratteristiche extra, gli altoparlanti wireless offrono fino a 30 ore di utilizzo per ogni carica e supportano la ricarica rapida. Essendo altoparlanti Bluetooth, non si è vincolati alla sola TV, come avviene nei tradizionali sistemi home theater, potendo essere abbinati ai dispositivi più disparati come tablet e piccoli proiettori portatili.

Il sistema home theater HT-AX7 di Sony ha un prezzo di 500 dollari ed è già disponibile per il preordine negli USA. Le prime unità saranno spedite a partire dal 18 luglio. Il sito italiano non consente ancora il pre ordine l’altoparlante è attualmente indicato come “presto in vendita”.