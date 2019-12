Apple in trattativa per film di MGM e sport in diretta con Apple TV+

Apple starebbe valutando accordi con Pac-12 (una conference della National Collegiate Athletic Association) e MGM per l’acquisizione di contenuti che permetterebbero di potenziale Apple TV+.

Dal catalogo AppleTV+ sono al momento assenti sia i film delle grandi compagnie di cineproduzione, sia gli eventi sportivi in diretta ma a Cupertino starebbero valutando l’opportunità e – riferisce il Wall Street Journal – dirigenti di Apple avrebbero incontrato esponenti della Metro Goldwyn Mayer (MGM) e della PAC-12, conference della NCAA che raggruppa 12 atenei dell’ovest degli Stati Uniti (le squadre di football competono nella Football Bowl Subdivision, il livello più alto nell’ambito dei college).

Il quotidiano statunitense parla di incontri “preliminari” tra i dirigenti avvenuti a febbraio; a questi incontri avrebbe partecipato Adrian Perica, responsabile fusioni e acquisizioni per conto di Apple. MGM, a quanto pare, era alla ricerca di un partner per la distribuzione per Epix, piattaforma di film e serie tv on-demand e in streaming.

Epix prevedeva contenuti non solo di MGM ma anche film della Paramount e Lionsgate, e contenuti di Showtime (network televisivo a pagamento di proprietà della CBS). Nel 2016 e 2017 complicazioni commerciali e fusioni hanno fatto traballare Epix. MGM ha rilevato Paramount/Viacom e le azioni Lionsgate per oltre 1 miliardo, ottenendo il controllo esclusivo del network.

Apple ha lanciato AppleTV+ l’1 novembre di quest’anno, servizio disponibile sull’app Apple TV al prezzo di € 4,99 al mese, oppure gratis con l’acquisto di un nuovo dispositivo Apple o di un abbonamento Apple Music per studenti. Gli utenti che acquistano o hanno acquistato un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac a partire dal 10 settembre 2019 hanno gratis un anno di Apple TV+. Inoltre, gli studenti d che sottoscrivono un abbonamento Apple Music possono guardare Apple TV+ gratuitamente sull’app Apple TV o su sito tv.apple.com/it.

Secondo vari osservtori Apple finirà per combinare tutti i suoi servizi in un mega bundle in stile Amazon Prime, che alcuni analisti per comodità indicano come Apple Prime.

A questo indirizzo una guida su come abbonarsi gratis per un anno ad Apple TV+.