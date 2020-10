Primissimi video e foto di custodie e alimentatori MagSafe nelle mani degli utenti

Apple ha già consegnato i primi accessori MagSafe per iPhone 12, incluso l’alimentatore e alcune custodie. Con l’alimentatore MagSafe la ricarica wireless è molto comoda: i magneti incorporati si allineano con iPhone 12 o iPhone 12 Pro, per ricaricare più velocemente con una potenza fino a 15W. L’alimentatore MagSafe è compatibile con la ricarica Qi; è possibile caricare in wireless iPhone 8 o modelli successivi e AirPods con custodia di ricarica wireless, alla stregua di una qualsiasi base certificata Qi.

Apple ha sottolineato che MagSafe apre la strada a un nuovo ecosistema di accessori che sarà possibile collegare facilmente all’iPhone 12. Le soluzioni di ricarica includono il caricabatteria MagSafe e il caricabatterie MagSafe Duo (per caricare contemporaneamente iPhone e Apple Watch), oltre a nuove custodie in silicone, cuoio e trasparenti che si fissano facilmente sul retro dell’iPhone e un portafoglio in pelle. Anche vari produttori di terze parti hanno già annunciato accessori MagSafe (es. Belkin e MPOW Japan).

Sul internet intanto sono apparse varie foto e video di utenti che hanno ricevuto alimentatori e custodie MagSafe, offrendo la possibilità di capire meglio come si presentano. Di seguito alcune delle foto e dei tanti filmati che è già possibile trovare sul web.

The new Apple MagSafe charger and the USB-C 20W Power Adapter arrived early! A month to go before my iPhone 12 Pro Max arrives #MagSafe #magsafecharger #apple pic.twitter.com/PSDerNsgSg — Mihir Joshi (@riffola) October 17, 2020

