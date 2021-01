Apple Mappe segnala opportunità di volontariato in USA

Non solo ristoranti più vicini, ma anche volontariato: l’app Mappe di Apple, oltre a elencare attività e locali nelle vicinanze dell’utente, da qualche giorno è in grado di mostrare le organizzazioni di volontariato, permettendo così alle persone che hanno del tempo libero di investirlo in uno dei modi migliori attualmente esistenti. Nello specifico l’app adesso mostra le guide di VolunteerMatch, un’organizzazione statunitense fondata nel ’98 che fornisce un’infrastruttura digitale nazionale per servire volontari e organizzazioni senza scopo di lucro in America.

Basta aprire l’app Mappe di Apple su iPhone o iPad e cliccare sulla barra di ricerca: se ci si trova in una delle città degli Stati Uniti in cui il servizio è presente (come ad esempio San Francisco, Chicago, Atlanta o New York), oltre a bar, ristoranti, parchi e altre infrastrutture presenti nelle vicinanze, vengono generalmente elencati anche alcuni articoli curati da giornali locali e guide turistiche che raccontano le attività che si possono fare in zona, mostrando ad esempio piste ciclabili, attrazioni e ristoranti particolari. E adesso, anche le guide di VolunteerMatch.

Si trovano all’interno del pannello “Great Places to Volonteer”: «Sii una forza per le nostre comunità e dai te stesso nei modi che contano» scrive Apple nella descrizione che accompagna la nuova sezione, segnalata da Cnet «Dai un’occhiata a questi fantastici posti per fare volontariato: sono disponibili anche opportunità virtuali per fornire supporto da casa. Clicca sui collegamenti per i dettagli». L’idea quindi è chiara: rimpolpare come possibile un settore che, forse più di tanti altri, è stato bruscamente attaccato dal coronavirus.

Mentre infatti le aziende, con tutte le precauzioni, sono riuscite bene o male a ripartire, molte delle società di volontariato si reggono sulla forza dei volontari che, senza pretendere nulla in cambio, investono il proprio tempo aiutando il prossimo. Un po’ per le restrizioni presenti nei vari paesi e un po’ per la paura di contagi, queste organizzazioni hanno perso una grande parte del proprio motore e ancora oggi fanno fatica a tenere i ritmi pre-pandemia. Ecco così che Apple, in collaborazione con VolunteerMatch, ha trovato un modo per facilitare la scoperta di queste organizzazioni offrendo svariate soluzioni per dare una mano agli altri, anche senza uscire di casa.

