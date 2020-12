Apple Mappe si aggiorna in Canada con tante nuove funzionalità

In Canada Apple Mappe si aggiorna con tante novità, in particolare una copertura del suolo più dettagliata, una migliore copertura stradale e nuovi modi di esplorare i dintorni.

Nelle scorse ore, Apple ha lanciato nuovi aggiornamenti alla sua app Maps, progettati per rendere più facile la navigazione in Canada. Il nuovo aggiornamento vanta numerose funzionalità, tra cui una navigazione più rapida e accurata, una migliore copertura stradale e una copertura del suolo più dettagliata.

Anche il Canada acquisisce nuove immagini a livello stradale in alcune località. Presentato come alternativa a Street View di Google, Look Around ora consente agli utenti di ottenere una vista a 360 gradi di città come Calgary, Montreal, Toronto, Vancouver e selezionare parti di Terranova, Nuova Scozia e altro ancora.

Coloro che desiderano pianificare un viaggio perfetto possono sfruttare la funzione “Guide” di Maps. Le guide sono elenchi curati di luoghi interessanti da visitare, come ristoranti, attrazioni famose e gemme nascoste. Le guide vengono create in collaborazione con risorse locali, tra cui Toronto Life e Narcity, e autorità globali come Lonely Planet.

Apple ha anche implementato diverse funzionalità più piccole progettate per migliorare Maps. Coloro che guidano veicoli elettrici possono sfruttare il percorso ottimizzato per queste ultime, con fermate per la ricarica lungo un percorso pianificato in base alla carica corrente del veicolo e al tipo di caricatore.

Siri ora utilizza un linguaggio dal suono più naturale quando fornisce indicazioni, rendendo ancora più facile arrivare a destinazione. Gli utenti di Maps possono ora ottenere informazioni sul trasporto pubblico in tempo reale, inclusi orari aggiornati, orari di partenza e arrivo in tempo reale e posizioni attuali di autobus e treni. Attualmente, il transito in tempo reale è disponibile in Alberta, British Columbia, Ontario, Quebec.

Ancora, le mappe di interni consentono agli utenti di attraversare più facilmente edifici di grandi dimensioni come aeroporti e centri commerciali in città come Calgary, Edmonton, Montreal, Quebec City, Toronto e altre ancora.

Gli utenti possono anche condividere il loro tempo di arrivo stimato con familiari, amici e colleghi direttamente da Apple Maps.

