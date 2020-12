Disney+ vola a 86,8 milioni di abbonati

Oltre ogni aspettativa, Disney + ha raggiunto gli 86,8 milioni di abbonati a soli 13 mesi dopo il lancio.

Sarà per i classici senza tempo, i titoli nuovi degli show più pubblicizzati, o forse semplicemente per quel #restateacasa per il Coronavirus che si è tradotto in un successo della televisione in streaming. Le motivazioni che hanno spinto quasi 87 milioni di persone ad abbonarsi a Disney+ possono essere differenti, ma tutti hanno trovato nella tv di Topolino quella “magia” che circonda tutte le produzioni Disney.

Oggi, a poco più di un anno dal lancio della piattaforma, Disney ha annunciato che il proprio servizio di tv in streaming ha raggiunto gli 86,8 milioni di abbonati, un traguardo che nemmeno l’azienda si aspettava. Un numero che è cresciuto di 10 milioni di abbonati solo nell’ultimo mese di novembre.

Le cifre sono state rivelate durante il Disney Investor Day, assieme ai nuovi franchise e ai contenuti per il prossimo anno relativi ai marchi Marvel e Star Wars.

Al momento del lancio, Disney aveva previsto di arrivare a sfiorare i 90 milioni di abbonati entro il 2024.

Il confronto con Apple TV +, lanciata nello stesso periodo, è abbastanza scontato. Se ‌Apple TV + ‌ avesse raggiunto i numeri di abbonati raggiunti da Disney +, probabilmente i dirigenti di Cupertino lo avrebbero annunciato. ‌‌

Nella lotta per il podio della tv in streaming, se Apple TV + ‌ per competere sfoggia contenuti originali, Disney + ha un catalogo davvero sterminato di titoli. Ma entrambe le piattaforme se la devono vedere con Netflix. Pochi mesi fa Reed Hastings, co-fondatore e co-CEO di Netflix, aveva dichiarato che la sua televisione in streaming batteva quelle di Amazon e di Apple perchè l’azienda aveva un solo obiettivo: creare intrattenimento di qualità (e in quantità). Si vedrà se potrà competere, in questa scalata, con Disney +.

