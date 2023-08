Apple e Microsoft sono ancora le due società che valgono di più al mondo

Apple e Microsoft continuano a essere le società più importanti in termini di capitalizzazione di mercato. È quanto emerge dai dati di fine luglio, elaborati da Refinitiv, società anglo-americana specializzata in dati dei mercati finanziari e infrastrutture.

La capitalizzazione di mercato o capitalizzazione azionaria è il valore di mercato totale delle azioni di una società, ovvero il valore di tutte le azioni esistenti e già in circolazione e consente di comprendere quanto denaro ha racimolato un’azienda (tipicamente una società per azioni) e tiene tipicamente conto solo del valore patrimoniale di una società.

La capitalizzazione azionaria/di mercato è calcolata moltiplicando il numero di azioni per il loro prezzo di mercato – che può differire anche di molto dal loro valore nominale.

A luglio di quest’anno Apple è diventata la prima società al mondo a superare i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, ossia il valore totale di tutte le sue azioni in circolazione. Apple è già stata la prima ad aver superato i 2000 miliardi di capitalizzazione nel 2020 e i 1000 miliardi di capitalizzazione ad agosto 2018.

Microsoft ha recentemente superato le aspettative di Wall Street per il quarto trimestre fiscale, nonostante un leggero rallentamento in settori quali il cloud computing. Nel quarto trimestre fiscale del 2023 il fatturato è salito a 56,2 miliardi di dollari nel trimestre conclusosi a giugno, con una crescita dell’8,2% rispetto ai 51,9 miliardi di un anno prima.

Nel segmento dei software per la produttività, che include Office, le vendite sono salite del 10% a 18,3 miliardi di dollari. Benefici per Microsoft sono arrivati anche dai tagli al personale che da inizio anno hanno riguardato circa 10mila dipendenti, il 5% della sua forza lavoro. Con 2,5 milliardi di dollari in termini di capitalizzazione di mercato Microsoft è seconda solo ad Apple.

Apple presenterà i risultati del terzo trimestre fiscale giovedì 3 agosto verso le ore 23 in Italia.