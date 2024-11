Apple Music, i 100 migliori album di sempre diventano un lussuoso volume da 450$

Pubblicità

La classifica “I 100 migliori album” di Apple Music diventa un prestigioso libro da collezione, con indicazioni dettagliate su carta di tutta una serie di registrazioni considerate “iconiche” nella storia della musica.

A maggio di quest’anno, lo ricordiamo, Apple ha stilato un elenco dei 100 migliori album, una classifica moderna che incorona i migliori dischi di tutti i tempi, creata da un apposito team di Apple Music in collaborazione con un gruppo di artisti, nonché autori, produttori e professionisti del settore. La classifica è indicata come una selezione editoriale che non ha niente a che fare con il numero di streaming su Apple Music ma che rappresenta “una dichiarazione d’amore ai dischi che hanno plasmato il mondo di chi ama la musica”.

“Apple Music: 100 Best Albums” è un corposo volume con dettagli lussuosi, copertina in lino, bordi delle pagine dorate e cofanetto in acrilico. Ogni copia è numerata a mano, elemento che rende ogni prodotto un pezzo unico.

Della vendita si occupa Assouline, casa editrice specializzata nel “lusso della cultura”, oggetti pensati per celebrare l’arte, il design, lo stile di vita elegante; Ogni opera di questa casa editrice è preziosa, oggetti che si distinguono per la maestria della fattura e la qualità delle immagini e delle suggestioni offerte.

L’introduzione del libro è curata da Zane Lowe, co-responsabile Artis Relations e conduttore del servizio di streaming di Apple. Lowe è noto per le sue interviste approfondite con artisti del mondo musicale, e la sua “impronta” si nota in tutto il volume, dove non mancano brevi retroscena di ciascun album selezionato, e spiegazioni sul perché merita di essere ricordato.

“Ciò che abbiamo capito”, spiega Lowe, “è che questi album davvero grandiosi sono molto più di una raccolta di brani, diventano parte di te, una parte della storia della tua vita”, spiegando che ricordano “delusioni, dolori, traumi, gioia, rivoluzione e soluzioni”.

Oltre a testi curati da Zane, nel libro vi sono approfondimenti di varie star della musica e dell’industria musicale, quali: Pharrell Williams, Maren Morris e Charli XCX.

Il volume (208 pagine) include 97 illustrazioni di album che rappresentano trionfi nella storia della musica, coprendo generi che includono rock, hip-hop, jazz e musica elettronica.

Il volume è a tiratura limitata (1500 copie) è venduto 450$ ma è facile immaginare che i prezzi saliranno ancora, con molte persone che lo acquisteranno solo per poterlo rivendere a prezzi maggiorati, come già accaduto con il volume “Designed by Apple in California”, diventato un oggetto da collezione.

