Apple, niente router AirPort nel 2025 ma alcuni prodotti potrebbero diventare anche access point

Pubblicità

Nel 2025 Apple presenterà dispositivi aggiornati per la smart home, inclusa una nuova Apple TV e un nuovo smart speaker HomePod mini, e questi integreranno un “avanzato chip wireless” denominato Proxima e il supporto migliorato allo standard Thread per il collegamento wireless con altri dispositivi della casa.

A riferirlo è il solito Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, spiegando che questi sono solo alcuni di prodotti in ambito smart home che Apple sta progettando per lavorare con i suoi hub e che dovrebbero far concorrenza a dispositivi di Google e Logitech, ma anche a citofoni e videocitofoni Amazon Ring e Blink persino con il supporto della tecnologia Face ID (ne parliamo qui).

Per quanto riguarda la possibilità che Apple torni a realizzare suoi router wireless (una voce che è circolata nelle ultime settimane) secondo Gurman, Apple non sta lavorando a nuovi router Airport ma il chip Proxima citato sopra sarebbe talmente sofisticato al punto che potrebbe – teoricamente – permettere di trasformare una Apple TV o un HomePod ance in un access point wireless.

Gurman ricorda che Google ha offerto prodotti del genere in precedenza, incluso un dispositivo misto router Wi-Fi e smart speaker, ma se Apple offrirà qualcosa del genere la funzionalità wireless non sarà il principale punto di forza messo in evidenza la vendita.

Proxima dovrebbe permettere a Apple di sostituire tecnologie di Broadcom, gestendo aspetti che riguardano – tra le altre cose – anche il WiFi. Tra i vantaggi di Proxima, il maggior controllo che Apple può avere su stack di rete, la possibilità di implementare nuove funzionalità man mano che sono disponibile e la riduzione dei costi (per chip e licenze che ora deve pagare a Broadcom).

A inizio ottobre 2024 sono circolate voci secondo le quali Apple sta studiando una sua stratgeia per la smart home, con sofwtare e dispositivi dedicati.