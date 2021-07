Apple non associa più la faccina frastornata alla parola “balbuziente”

Quando si indicano termini quali “balbuzie” o “balbuziente” Apple non mostra più automaticamente la faccina frastornata. Cupertino ha aggiornato i sistemi operativi eliminando un problema che era stato segnalato a inizio luglio dalla British Stammering Association o STAMMA, istituzione benefica del Regno Unito.

L’istituzione in questione aveva chiesto a Apple di non mostrare l’emoji con la “faccia frastornata” quando l’utente digita la parola “balbuziente” nelle app di messaggistica, affermando di avere ricevuto segnalazioni da parte di centinaia di persone che vedevano come una offesa la comparsa dell’emoji in questione.

Non è chiaro se la modifica sia merito del recente aggiornamento a iOS 14.7 o di qualche cambiamento lato-server. Apple, al pari di altre aziende, determina le faccine da mostrare grazie al machine learning del sistema operativo, mostrando automaticamente le emoji più usate dagli utenti quando si digitano determinate parole. Oltre che con “balbuzie”, l’emoji in questione appariva digitando “balbuzie” e “balbettare”.

WE DID IT!

Our statement on 'woozy face' emoji below: @Apple unacceptably prompted this 🥴emoji when typing in stammering, in all languages.

We invite @Apple and companies who a working to create an inclusive space to do better.'

Thank you all who helped stop this. pic.twitter.com/Xb628cgCGU

— STAMMA (@stammer) July 23, 2021