Mirage, la scultura che porta tutto il mondo ad Apple Park

La sabbia dei deserti di tutto il mondo vibrerà nelle onde di vetro della scultura Mirage nel cuore di Apple Park Visitor Center. Mirage è interamente costruita in vetro e sarà un’installazione che permetterà ai visitatori di vivere un’esperienza quasi immersiva, circondandoli e suscitando meraviglia.

Mirage è la scultura per cui Apple ha incaricato l’artista Katie Paterson e lo studio Zeller & Moye. Si tratta di una scultura permanente per Apple Park Visitor Center.

Particolarmente suggestiva la composizione del materiale di Mirage: la sabbia raccolta dai deserti di tutto il mondo sarà sciolta in oltre 400 cilindri e disposta in forme ondulate, che ricordano le dune del deserto. Il vetro sarà realizzato con sabbia proveniente da deserti subtropicali, costieri, interni, montuosi, vulcanici e fossili.

E altrettanto affascinate è il nome scelto per la scultura: Mirage. Le forme in vetro si fonderanno nel paesaggio come un miraggio del deserto, diventando una cosa sola con gli alberi che la circondano. E proprio come di fronte a un miraggio i visitatori rallenteranno, invitati – probabilmente anche da una presentazione della scultura – a soffermarsi a riflettere su quanto sia prezioso il nostro pianeta.

La costruzione sarà installata nel 2022, nell’oliveto di Swan Hill, all’ingresso nord di Apple Park.

Katie Paterson è un’artista scozzese. Zeller & Moye, partner del progetto, è uno studio di architettura che ha firmato progetti di edifici in tutto il mondo. Entrambi sono stati selezionati dopo una ricerca condotta in tutto il mondo da Artsource Consulting.

Apple Park, il campus californiano da circa 708.000 m2 della Mela, include un centro per i visitatori, con un Apple Store e una caffetteria aperta al pubblico, un centro fitness da 9300 m2 per i dipendenti, laboratori di ricerca e sviluppo. Le aree verdi offriranno ai dipendenti oltre tre chilometri di sentieri nel parco per correre e camminare, a un frutteto, un prato e un laghetto nel terreno situato al centro della struttura circolare. Progettato in collaborazione con Foster + Partners, Apple Park è ovviamente interamente alimentato da energia rinnovabile.

