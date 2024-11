Nuovi Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad, aggiornate il Mac prima di comprarli

Pubblicità

Oltre ai nuovi iMac, MacBook e Mac mini con chip M4, Apple ha presentato nuovi Magic Mouse, Magic Keyboard e Magic Trackpad, accessori che è possibile ordinare coordinati nel colore di iMac e dotati di porta USB-C, con il vantaggio che all’utente basta un unico cavo per ricaricare tutti i suoi dispositivi preferiti.

Il sito 9to5Mac fa notare che per le consegne dei nuovi computer e accessori inizieranno venerdì 8 novembre, ma di fare attenzione perché è necessario aggiornare il sistema operativo affinché questi siano effettivamente compatibili Mac precedenti.

A quanto pare di capire la nuova tastiera, il nuovo mouse e i nuovo trackpad con attacco USB-C per la ricarica, richiede una versione aggiornata di macOS; questi non sono al 100% compatibili, anche se Apple nelle specifiche indica come requisito la presenza di OS X 10.11 o seguenti.

A riferirlo è, ad esempio, Sebastiaan de With, sviluppatore dell’app Halide: in un post su Threads spiega che il nuovo Magic Trackpad non ha funzionato come previsto sul suo Mac (è stato complicato completare l’abbinamento e altri problemi si sono verificati anche con lo scroll). Il motivo dell’incompatibilità era a quanto pare la sua versione di macOS; rispondendo allo sviluppatore, vari utenti hanno suggerito di installare l’update a macOS 15.1 (l’ultima versione pubblicamente disponibile nel momento in cui scriviamo).

Non è chiaro il motivo dell’incompatibilità ma può darsi che nell’ultimo update ufficiale di macOS siano presenti specifiche funzioni che tengono conto dei nuovi accessori.

I nuovi accessori USB-C, tra cui Magic Keyboard (€119), Magic Keyboard con Touch ID (€169), Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (€199), Magic Trackpad (€139), Magic Mouse (€85) e cavo Thunderbolt 5 Pro (€79) sono già ordinabili.