La termocamera per iPhone e iPad risolve problemi senza demolizioni

Topdon TC002 è una Termocamera che può essere collegata ad iPhone 15 o seguenti, oltre che iPad con attacco USB-C; nella confezione è ad ogni modo incluso anche un cavo da USB Type-C a Lightning per il collegamento a dispositivi Apple precedenti.

La termocamera è utile per ispezionare oggetti vari, consentendo di acquisire termografie da diverse angolazioni e individuare problemi nascosti (rilevamento di perdite d’acqua, attività elettriche, riparazioni automobilistiche e altro ancora). Il produttore riferisce di risoluzione di 256 x 192 pixel e di consumo energetico minimo, pari a 0,35 W.

Gli utilizzi possibili di una temocamera, come accennato, sono numerosi: individuare componenti elettronici che scaldano troppo (i componenti difettosi, tipicamente, tendono a scaldare in modo eccessivo), risolvere problematiche legate a riscaldamento, ventilazione, aria condizionata (è un eccellente strumento per il controllo degli impianti di riscaldamento e idrici, ad esempio per verificare il corretto funzionamento di un termosifone).

Ancora, risulta utile per individuare le perdite di acqua senza demolizioni, avere una prova della reale efficacia degli interventi di posa, ottenere supporto tecnico in un contenzioso legale con il costruttore o l’installatore. Si possono scoprire batterie che riscaldano in modo anomalo, individuare, verificare la qualità nella realizzazione dei freni, nelle saldature di serbatoi, processi di pressofusione e altro ancora.

Dal punto di vista tecnico la frequenza di aggiornamento è 25Hz per una lettura fluida della temperatura, vanta elevata sensibilità al calore con 40mK, infine e supporta un intervallo di temperatura compreso tra -4°F e 1022°F, quindi da -20°C fino a 550°C. L’accessorio offre tre dimensioni di lettura della temperatura e permette di monitorare la variazione di temperatura tramite grafico a forma d’onda.

Il design compatto (misura 71 x 42 x l4 mm, pesa 30g) e per la gestione è richiesta un’app dedicata (TopInfrared, che si scarica dall’App Store). La confezione include un cavo prolunga USB-C, un cavo da Tipo-C a Lightning, la borsa da trasporto in EVA e il panno per la pulizia.

Nel momento in cui scriviamo la termocamera per iPhone e iPad è disponibile da questa pagina di Amazon al prezzo di 309,00 euro.