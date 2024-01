iPhone perde quote per colpa dei pieghevoli

Apple ha perso di vendere qualche iPhone 15 durante lo scorso anno a causa della crescente concorrenza di Samsung e della rinata Huawei, anche se un nuovo rapporto pubblicato oggi mostra come l’azienda di Cupertino rimanga di gran lunga il protagonista dominante sul mercato degli smartphone di fascia alta.

Il rapporto di intelligence di mercato mostra anche che sempre più consumatori sono disposti a spendere soldi per uno smartphone di fascia alta, ossia terminali con un valore all’ingrosso superiore a 600 dollari, quindi con un prezzo di listino al dettaglio superiore a 800 dollari.

Le vendite del mercato globale degli smartphone di fascia alta, continua il rapporto, dovrebbero crescere del 6% anno su base anna nel 2023, raggiungendo un nuovo record, secondo il servizio Market Pulse di Counterpoint Research.

È probabile che il segmento di fascia alta si aggiudichi circa un quarto delle vendite globali di smartphone e il 60% dei ricavi nel 2023. I dati di Counterpoint indicano che questo segmento è cresciuto dallo 6% del mercato globale nel 2016 al 21% nel 2022.

Il grande cambiamento in questo periodo è avvenuto nei mercati emergenti, dove i telefoni a basso costo hanno tradizionalmente dominato. Ciò è stato favorito dalle promozioni e dalla possibilità di finanziamenti.

Apple perde a favore di Samsung e Huawei

La quota di mercato globale di Apple nel mercato degli smartphone di fascia alta è diminuita dal 75% al 71% nel corso dello scorso anno, con corrispondenti guadagni da parte di Samsung e Huawei.

Il punto a favore dei competitori di Apple è rappresentato dal segmento degli smartphone pieghevoli, terreno già calcato da Samsung e Huawei da ormai parecchi mesi.

Si tratta di un mercato in cui Apple non è ancora entrata, e in cui non entrerà chissà ancora per quanto tempo. Nonostante le numerose voci passata su un possibile iPhone pieghevole, non vi è ancora nulla di certo su questo presunto terminale.

Al momento, non ci si aspetta che Apple lanci un iPhone pieghevole prima del 2025. Probabilmente, potrebbe arrivare addirittura dopo un iPad pieghevole.

Peraltro, Apple subisce in questo settore anche dalla concorrenza della rinascita di Huawei, che negli ultimi mesi viene nuovamente vista come effettiva concorrente di iPhone.