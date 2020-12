Apple potrebbe lanciare un nuovo prodotto martedì 8 dicembre

Che Apple stia preparando una sorpresa per Natale era già stato indicato da un leaker attendibile a metà novembre: ora l’anticipazione torna ma questa volta arriva ma da una fonte completamente diversa, vale a dire un memo interno secondo il quale il personale tecnico deve rimanere pronto per novità in arrivo martedì 8 dicembre.

Come forse mai successo nella storia di Apple quest’anno Cupertino ha organizzato ben tre keynote di presentazione in tre mesi (15 settembre, 13 ottobre, 10 novembre), quindi secondo molti le novità sono già arrivate tutte. Ma da mesi e in alcuni casi anche da oltre un anno sono anticipati nuovi prodotti che finora non sono arrivati, lasciando così ipotizzare che Apple abbia davvero in serbo ancora una sorpresa per questo Natale.

Il memo interno di Apple per la novità in arrivo martedì 8 dicembre è preciso e dettagliato in tutto tranne che sul prodotto in questione, come c’è da aspettarsi da Cupertino sempre molto attenta sulla segretezza. I tecnici dell’assistenza devono essere pronti per il giorno indicato a partire dalle 5,30 del mattino costa USA del Pacifico, quindi in Italia alle 14,30 del pomeriggio, per l’arrivo di nuovi codici prodotto, nove descrizioni o aggiornamenti di prodotto, prezzi nuovi o aggiornati.

Il memo interno riservato per il personale di Apple è ritenuto attendibile ed è segnalato da MacRumors: si tratterebbe infatti di un messaggio di avviso tipico che la società dirama nei giorni precedenti l’introduzione di novità hardware. Le ipotesi più concrete sul prodotto in arrivo sono tre: potrebbe trattarsi del dispositivo trova tutto AirTag, delle prime cuffie a marchio Apple indicate finora come AirPods Studio oppure di una nuova Apple TV con hardware aggiornato.

Il lancio potrebbe avvenire tramite comunicato stampa, anche se finora Apple ha per lo più riservato questa soluzione per introdurre aggiornamenti hardware minori. Ma trattandosi di anticipazioni occorre mantenere anche un po’ di cautela. Il memo trapelato potrebbe semplicemente riguardare un aggiornamento di prezzo per un prodotto esistente, oppure ancora per un accessorio.

