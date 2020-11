Apple prepara una sorpresa per Natale

Per Natale ci sarà una sorpresa da parte di Apple. Lo dice @L0vetodream, un leaker che nel corso del tempo ha dimostrato la propria affidabilità nel centrare con buon anticipo molte delle novità hardware e software in arrivo da Cupertino, attraverso un tweet pubblicato nelle scorse ore che recita testualmente «You’ll get a Christmas surprise from ApplePS: Winter exclusive, good for winter)».

Rispetto alle sue solite anticipazioni, che vanno dritte al sodo, questo messaggio è invece molto criptico. Gli indizi che dovrebbero aiutare a capire di cosa si tratta sono nel post scriptum: un’esclusiva per l’inverno che sarebbe per altro “buona” per questo periodo.

C’è chi pensa o forse semplicemente spera che possa trattarsi degli AirTag o degli AirPods Studio, due prodotti di cui si parla ormai da anni e che ci si aspettava potessero arrivare in uno dei tre eventi che Apple ha tenuto nel corso degli ultimi mesi. Molti indizi sono presenti nell’ultima beta di iOS 14.3, ma tutte le voci puntano a un lancio nel 2021 piuttosto che entro la fine dell’anno.

Anche perché Apple difficilmente lancia un prodotto completamente nuovo senza presentarlo con un evento e, men che meno è abituata ad annunciarli tramite uno sterile comunicato stampa. Sono ipotesi da non escludere, queste, ma un quarto evento in questo periodo è fuori discussione perché ormai “il grosso” è stato già annunciato tutto.

E’ più facile invece che “la sorpresa” sia qualche cosa di diverso. Non un prodotto fisico, ma magari il lancio di un qualche contenuto multimediale o software, magari gratuitamente. Tra i papabili candidati ci sono contenuti speciali per Apple TV+ che possono guardare tutti oppure una qualche applicazione disponibile gratis per un tempo limitato su App Store. C’è anche la possibilità che Apple possa rilanciare la promozione “12 giorni di regali”, una tradizione annuale in quel di Cupertino che è stata interrotta nel 2014.

In un messaggio successivo, @L0vetodream ha spiegato che non ha né specificato di cosa si tratta né ha fornito di una data perché si tratta «Un indovinello per i suoi follower»: l’indizio sarebbe nascosto nelle sue parole e a questo punto potrebbe anche essere che “la sorpresa” potrebbe essere un gioco di parole che fa riferimento alla campagna pubblicitaria “The Surprise” che Apple ha lanciato lo scorso anno proprio per il periodo natalizio. Magari è solo questo.