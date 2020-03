Apple HomeKit su iOS 14, Night Shift per luci smart e riconoscimento volti per le videocamere

Si vocifera che con la tecnologia per la domotica HomeKit di Apple arriverà la funzionalità Night Shift per le luci, offrendo la possibilità di regolare automaticamente i colori delle lampade sulle gradazioni più calde dello spettro per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il sito 9to5mac riferisce che la funzione in questione dovrebbe arrivare con iOS 14, indicata come qualcosa che aiuterebbe alcune persone a dormire meglio. Oltre al Night Shift che – permette di determinare il tramonto, regolare e i colori delle luci sulle gradazioni più calde e al mattino reimpostarle alle impostazioni consuete, una diversa funzionalità prevista è il riconoscimento dei volti per le videocamere di sicurezza.

Il Night Shift su iPhone e iPad è arrivato nel 2016 permettendo di regolare in automatico i colori di display sulle tonalità più calde della gamma quando si fa sera, opzione che secondo alcuni dovrebbe aiutare a dormire meglio eliminando la luce blu: tra quelle che possiamo assorbire tramite la vista, è la più influente sul nostro ciclo circadiano (le 24 ore) e in grado di alterare il sonno. La funzione è stata integrata in seguito anche sul Mac (si seleziona dalle Preferenze di Sistema nella sezione Monitor).

Non tutti gli esperti sono concordi nell’efficacia di queste tecniche che dovrebbero conciliare il sonno dell’utente ma la funzione male non fa e l’integrazione anche in HomeKit sarebbe per molti cosa gradita consentendo di cambiare in automatico il colore delle lampade nelle ore serali.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei volti, questa funzione sarebbe una espansione del già esistente HomeKit Secure Video, la funzione che già ora consente di personalizzare le opzioni di registrazione, notifica, archiviazione e condivisione dei video a patto di avere un iPhone o iPad con iOS 13.2 o seguente, l’app Casa configurata sul dispositivo iOS con l’ID Apple che usiamo con iCloud, un hub domestico configurato su iPad, HomePod o Apple TV, una o più videocamere compatibili con la funzione Video sicuro di HomeKit e un piano di archiviazione di iCloud.

