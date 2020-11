Apple presenta PowerBeats Ambush che brillano al buio

La nuova edizione speciale degli auricolari sportivi PowerBeats Ambush si distingue per la colorazione verde pallido che brilla al buio. Una caratteristica interessante per gli appassionati di corsa e sport che desiderano un accessorio da indossare in grado di renderli più visibili anche nelle sessioni di allenamento dopo il tramonto e prima dell’alba.

L’edizione speciale PowerBeats Ambush si differenzia esclusivamente a livello estetico e di colore, tutte le altre specifiche e funzioni rimangono identiche agli auricolari per sportivi PowerBeats che Apple ha introdotto a marzo di quest’anno in diverse colorazioni.

Questo significa che l’autonomia dichiarata arriva a 15 ore di funzionamento continuato, con resistenza all’acqua e al sudore con certificazione IPX4. Beats assicura audio ad alte prestazioni per questi auricolari wireless dotati di cavo di collegamento tra il padiglione destro e quello sinistro, entrambi muniti di supporto regolabile per renderli più saldi e stabili una volta indossati, anche durante le attività sportive.

Grazie alla presenza del chip wireless Apple H1 il collegamento con i dispositivi Apple risulta veloce e stabile, così come la disponibilità del comando vocale Ehi Siri per attivare l’assistente vocale senza dover ricorrere a un pulsante fisico. Con la ricarica veloce Fast Fuel si ottiene un’ora di riproduzione audio con solamente 5 minuti di ricarica.

Ricordiamo che PowerBeats sono un dispositivo Bluetooth Classe 1, in grado di offrire un raggio di azione più ampio e meno perdite di collegamento. Integrano un microfono per gestire anche le telefonate.

Le versioni standard di PowerBeats costano 149,95 euro su Apple Store online, mentre il nuovo modello PowerBeats Ambush è indicato in arrivo in questa pagina di Apple Store in Italia al prezzo di 199,95 euro. La disponibilità è attesa a partire da mercoledì 18 novembre negli store online di Cupertino oltre che in alcuni negozi selezionati. Cuffie, auricolari e prodotti Beats sono disponibili anche nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Per chi è invece interessato ad AirPods tutti gli articoli dedicati di macitynet sono disponibili da questa pagina. La recensione di AirPods Pro è qui.