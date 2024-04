Apple spiega perchè insiste sull’abbinamento dei ricambi per riparazioni

Apple ha annunciato migliorie alle procedure di riparazione esistenti che permetteranno agli utenti e ai centri di riparazione indipendenti di utilizzare parti Apple usate nelle riparazioni.

Da questo autunno, con alcuni modelli di iPhone, sarà possibile riutilizzare parti come i sensori biometrici di Face ID o Touch ID, e la calibrazione delle parti originali Apple, nuove o usate, avverrà sul dispositivo dopo l’installazione del componente.

John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple, ha parlato con il TechCrunch dell’abbinamento, la procedura con cui Apple verifica se il componente usato nella riparazione è originale, spiegando perché questa è necessaria.

Lo scorso anno il sito iFixit, specializzato nella vendita di parti di ricambio, aveva criticato Apple per la necessità delle procedure di pairing (abbinamento) e nello Stato dell’Oregon recentemente è stata approvata una legge che impedisce ai produttori di usare il pairing con i dispositivi più recenti.

Ternus ha spiegato che con gli iPhone si possono usare vari componenti forniti da terze parti e che il pairing non deve essere visto con una connotazione negativa o una scelta fatta per bloccare componenti venduti da terze parti. “Per come la vediamo noi, è necessario sapere quali parti sono presenti nel dispositivo per una serie di ragioni”, ha spiegato Ternus, riferendo la necessità, ad esempio, di capire se il sistema di autenticazione biometrica è originale o no, non sia manomesso o cose del genere. Altro motivo della necessità del pairing è la sicurezza garantita dalla calibrazione di fabbrica originale.

Una eccezione all’uso di componenti di terze parti riguarda componenti come quelli che si occupano della gestione del Touch ID o Face ID, che non funzionano su dispositivi differenti per motivi di sicurezza.

“Pensate al Touch ID e FaceID e la criticità della loro sicurezza a causa di quante nostre informazioni sono presenti nel telefono”, spiega Ternus. “Tutta la nostra vita è nei telefoni. Non siamo in grado di convalidare le performance di qualsiasi elemento biometrico di terze parti. Questo è un campo dove non consentiamo l’uso di moduli di terze parti per le principali funzioni di sicurezza, ma in altri ambiti lo permettiamo”.

Se l’iPhone è riparato, è possibile controllarne le parti e la cronologia dell’assistenza per scoprire se per la riparazione sono state utilizzate parti originali Apple e procedure di calibrazione. Anche vendendo o regalando un iPhone, il nuovo proprietario può consultare la cronologia delle riparazioni del dispositivo andando in Impostazioni > Generali > Info per controllare le parti e la cronologia dell’assistenza dell’iPhone.

Ternus spiega che la trasparenza su queste informazioni è importante: “Vi sono centinaia di milioni di iPhone in uso che sono dispositivi di seconda o terza mano. Sono un ottimo modo per le persone di entrare nell’esperienza iPhone a prezzi contenuti. Riteniamo sia importante per loro avere la trasparenza e conoscere aspetti quali: questo dispositivo è stato riparato? Quale parte è stata usata? E altre cose del genere”.

Apple evidenzia la longevità dei suoi dispositivi e ritiene che sia importante che la seconda o la terza persona che entrerà in possesso del dispositivo abbia accesso all’intera cronologia dei componenti e delle riparazioni. Da questo autunno Apple ha fatto sapere che amplierà le informazioni visibili nella cronologia “Parti e cronologia dell’assistenza” per mostrare anche se le parti originali Apple sono nuove o usate.

Apple estenderà anche la funzione Blocco attivazione alle parti di iPhone, come deterrente per lo smontaggio di iPhone rubati finalizzato al recupero dei componenti. Su richiesta di clienti e forze dell’ordine, la funzione era stata progettata per limitare i furti di iPhone bloccando l’attivazione dei dispositivi smarriti o rubati. Se per un dispositivo in riparazione viene rilevato che una parte supportata è stata ottenuta da un altro dispositivo con la funzione Blocco attivazione o la modalità Smarrito attivata, le funzioni di calibrazione per la parte in questione saranno limitate.