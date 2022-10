Apple sospende le pubblicità dei giochi d’ azzardo su App Store

A partire da martedì 25 ottobre Apple mostra più pubblicità in App Store, per la prima volta anche nella scheda Oggi e nella sezione Potrebbero piacerti anche, ma a seguito dei numerosi reclami da parte degli sviluppatori, il colosso di Cupertino ha deciso di sospendere gli annunci pubblicitari di app e giochi d’ azzardo.

Subito dopo l’inizio della visualizzazione delle nuove pubblicità, gli sviluppatori hanno cominciato a manifestare malcontento sui social e nei forum dedicati. Questo perché in fondo alla pagina vetrina delle proprie app, all’interno della sezione Potrebbero Piacerti anche, il sistema visualizzava app di altri sviluppatori non solo irrilevanti per i termini della ricerca in corso dell’utente o della categoria dell’app in questione, ma persino app e giochi eticamente discutibili, come appunto app di scommesse e giochi d’ azzardo.

Tra le numerose lamentele degli sviluppatori anche quella di Simon B. Støvring, programmatore di Runestone, un’app professionale di editing di testo. Nella schermata che riportiamo in questo articolo le app del programmatore sono seguite dall’annuncio di Karamba Online Casino. A peggiorare le cose il fatto che gli sviluppatori non hanno alcun controllo delle pubblicità mostrate accanto alle proprie e non ricevono alcuna percentuale da queste inserzioni a pagamento.

Da quando Apple ha fermato le pubblicità sui giochi d’azzardo su App Store questo non sta più succedendo. Ma occorre anche tenere presente che Apple ha specificato il termine pausa, indicando così che si tratta di una soluzione temporanea.

Secondo Mark Gurman il piano di Apple è quello di quasi triplicare il fatturato della pubblicità fino a 10 miliardi di dollari all’anno nel futuro immediato: per questa ragione è molto probabile che presto queste pubblicità torneranno in circolazione. Le prossime mosse prevedono l’introduzione di pubblicità anche in Apple Mappe, mentre sono già disponibili banner visualizzati nelle app Apple News e Borsa.

Ricordiamo che giovedì 27 ottobre Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e dei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.