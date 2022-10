Apple mostra più pubblicità in App Store da martedì 25 ottobre

L’arrivo di due nuove categorie di pubblicità su App Store da proporre in vendita agli sviluppatori è stato annunciato da Apple questa estate: nelle scorse ore tramite una email diramata ai programmatori, segnalata da MacRumors, Apple ha informato che le nuove pubblicità per la scheda Oggi e per la sezione Potrebbero piacerti anche risulteranno visibili in App Store a partire da martedì 25 ottobre.

Da quando esiste App Store è la prima volta che il colosso di Cupertino rende disponibile la scheda Oggi per pubblicare annunci pubblicitari relativi alle app. Si tratta infatti della prima scheda in alto visualizzata appena l’utente accede al negozio digitale di app, offrendo così una visibilità enorme. Finora questo spazio è stato utilizzato esclusivamente da Apple per mettere in evidenza app, storie di sviluppatori e contenuti scelti dal team editoriale di App Store.

La novità della pubblicità nella scheda oggi e le sue potenzialità sono naturalmente ben evidenziate da Apple in una pagina web. «Con un annuncio nella scheda Oggi, la tua app può apparire in primo piano sulla prima pagina di App Store, rendendola uno dei primi contenuti che gli utenti vedono quando iniziano la loro visita all’App Store».

La seconda nuova categoria di pubblicità su App Store è quella all’interno della sezione Potrebbero piacerti anche, visibile in fondo nella pagina – vetrina che presenta ogni app. In precedenza le pubblicità App Store erano visualizzate esclusivamente nei risultati delle ricerche in base alla parola chiave e anche nella sezione Suggeriti per te.

Per distinguere le pubblicità App Store da tutti gli altri contenuti viene mostrata l’icona Ad e uno sfondo di colore blu. Secondo Mark Gurman il piano di Apple è quello di quasi triplicare il fatturato della pubblicità fino a 10 miliardi di dollari all’anno nel futuro immediato. Le prossime mosse prevedono l’introduzione di pubblicità anche in Apple Mappe, mentre sono già disponibili banner mostrati nelle app Apple News e Borsa.

Giovedì 27 ottobre Apple presenterà i risultati fiscali dell’ultimo trimestre. Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutte le notizie di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.