Apple sta per aprire il primo Apple Store galleggiante a Singapore

Gli Apple Store di Apple non sono soltanto dei negozi fisici ma, talvolta, anche delle vere e proprie opere d’arte. Lo storico cubo di New York ne è un esempio lampante, e se lo citiamo tra tanti altri è per la sua forma geometrica. Perché questa volta Apple sta per aprirne uno a Singapore a forma di sfera. Sull’acqua. Letteralmente.

Si trova vicino al resort Marina Bay Sands e prende il posto della discoteca Crystal Pavilion. Apple ha ricostruito completamente la struttura per avere appunto una forma sferica che, nel momento in cui aprirà le porte al pubblico, sarà uno splendore dentro e fuori. L’azienda ha infatti riprogettato la disposizione degli interni per beneficiare di questa particolare forma dei locali, la cui illuminazione di giorno proverrà da un ampio lucernario.

Ma anche chi si trova nei paraggi ne resterà ammaliato grazie al riflesso dello skyline di Singapore visibile sui pannelli di vetro che compongono la “calotta” esterna. Di notte invece, stando a quanto si evince da alcuni disegni di progettazione, brillerà come una lanterna. Non solo, come il Crystal Pavilion, sarà collegato da una passerella all’esterno ma sarà raggiungibile anche attraverso un tunnel sottomarino collegato al vicino centro commerciale.

Di Apple Store, nel mondo, ne esistono ormai centinaia e non sono solo dei negozi in cui comprare iPhone, iPad, Mac e tutti gli altri dispositivi dell’azienda. Sono anche centri di riparazione e dei luoghi di incontro per la comunità, che può approfittare dei corsi Apple per imparare a conoscere i dispositivi ed essere più creativi. «Sarà uno spazio in cui esplorare, connettersi e creare qualcosa di nuovo» spiega Apple in un teaser sul sito ufficiale.

Questo nuovo Apple Store in arrivo è il terzo presente nell’isola di Singapore. Il primo è stato aperto al Knightsbridge Mall nel 2017, mentre il secondo si trova all’aeroporto Jewel Changi ed è attivo dal mese di luglio dello scorso anno. Ma questo, come dicevamo, ha qualcosa di unico: è il primo Apple Store ad essere stato costruito sull’acqua. Apple dice che “aprirà presto” e sarà un avvio senz’altro insolito visto il particolare periodo di pandemia che stiamo vivendo.