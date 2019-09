Apple Store fuori servizio per iPhone 2019 e le novità in arrivo

L’appuntamento con il keynote Apple 10 settembre inizia alla 19 ma già dalle 18,30 sarà attiva la diretta di Macitynet con i commenti dei lettori e la trascrizione in Italiano di tutte le novità in arrivo: come sempre nelle ore precedenti degli eventi Apple più importanti Apple Store è fuori servizio per l’introduzione degli iPhone 2019.

Il messaggio che il negozio Apple online è in manutenzione e che tornerà presto disponibile accoglie i visitatori web: Apple Store è fuori servizio in tutto il mondo, Italia inclusa. L’aggiornamento in corso porterà tutte le pagine dedicate ai nuovi iPhone 2019, qui i nomi papabili più attesi con iPhone 11, iPhone Pro e iPhone Pro Max.

Ma nelle previsioni più accreditate c’è anche l’introduzione di nuovi Apple Watch Serie 5. Secondo informazioni di queste ore sul palco del keynote probabilmente sarà presentato anche il nuovo iPad 10,2” economico. Ma Cupertino potrebbe avere in serbo anche altre novità ancora.

Tradizionalmente il sito Apple Store torna disponibile appena si conclude il keynote. Come avviene da sempre Macitynet seguirà tutte le novità Apple con la trascrizione in Italiano in diretta, oltre naturalmente ad articoli e approfondimenti sulla home page.