Apple Store Via del Corso è aperto: le foto e il primo iMac venduto

Meno di 24 ore fa Apple ha annunciato il nuovo negozio Apple Store Via del Corso a Roma, rilasciando foto e notizie sui lavori eseguiti: oggi il negozio Apple Store più grande in Europa è aperto per la prima volta al pubblico.

Anche se divieti e restrizioni anti Covid sono stati già allentati per la maggior parte delle attività, il metodo migliore e consigliato per chi vive o si trova a Roma per visitare Apple Store Via del Corso appena aperto è quello di prendere un appuntamento. In caso contrario occorre mettersi in fila e attendere il proprio turno di ingresso, scaglionato in base al numero delle persone presenti all’interno.

Dopo aver ammirato le fotografie professionali e perfette pubblicate da Cupertino, che abbiamo riportato in questo articolo, ora è possibile osservare il nuovo store anche attraverso l’occhio o meglio la fotocamera dell’iPhone del nostro lettore Dario Casciero. Tra i primissimi in assoluto ad aver varcato l’ingresso nei locali dello storico Palazzo Marignoli, i suoi scatti permettono di osservare con visuale più naturale e meno impostata il nuovo gioiello che Cupertino dedicato alla nostra Capitale.

Occorre rilevare che l’eleganza delle sale e del cortile interno, i soffitti decorati e il predominio del bianco del marmo di Carrara, impiegato senza badare a spese, colpiscono lo sguardo ovunque si guardi, anche in fotografie scattate da un fotografo non professionista. La fotogalleria che inseriamo in questo articolo può fungere così come prima fugace visita, se non altro virtuale, per chi non può essere nella Capitale oggi, di Apple Store Via del Corso a Roma aperto per la prima volta, inclusa l’immagine che testimonia la vendita del primo iMac M1, a fianco del suo felice proprietario: siamo certi sorridente nonostante la mascherina.

