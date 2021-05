In Germania auto a guida autonoma sulle strade dal 2022

A quanto pare sarà la Germania la prima nazione in Europa a consentire alle auto a guida autonoma di circolare su alcune vie pubbliche. Arriva dal Parlamento federale tedesco il via libera al disegno di legge per la modifica al Codice della Strada, così che dal prossimo anno sarà concesso alle auto a guida autonoma di circolare nel Paese.

Non è ancora detta l’ultima, però, dato che sarà adesso Bundersrat, il Senato federale, che dovrà confermare l’approvazione del provvedimento entro la fine della legislatura. Più nel dettaglio, la legislazione prende a riferimento le auto autonome di livello 4 della classificazione SAE, che è in grado di gestire qualsiasi fattispecie in strada, a patto che ci sia una determinata segnaletica stradale apposita, che non potrà entrare in funzione in caso di maltempo o in condizioni estreme.

Ovviamente, dopo l’eventuale approvazione definitiva del parlamento tedesco, saranno necessari i relativi regolamenti attuativi. Il Governo ipotizza che i primi veicoli a guida autonoma a poter circolare nelle strade saranno bus navetta, o comunque autobus per il trasporto pubblico o per quello di merci, che avranno percorsi prestabiliti, così da non intralciare il traffico tradizionale, e non creare pericoli alla circolazione.

Secondo il ministero dei Trasporti, il disegno di legge è stato scritto per essere il più flessibile possibile, con le nuove norme che non richiederanno la presenza di un autista umano comunque vigile al volante, pronto a intervenire.

«Permessi, eccezioni e requisiti individuali, come la presenza di un autista per la sicurezza sempre pronto a intervenire, non saranno necessari» ha affermato il ministero in una nota. Fino ad ora i veicoli a guida autonoma richiedevano permessi speciali, in gran parte limitati ai “People Mover” nelle aree commerciali e industriali. Inoltre, anche le auto a guida autonoma per il pubblico potrebbero essere consentite nel traffico regolare in Germania, anche se gli esperti stimano che ci vorranno anni prima che veicoli simili approdino e si affermino sul mercato, come ha riferito l’emittente pubblica Deutschlandfunk.

Mentre l’obiettivo finale per i ricercatori è ridurre il tasso di incidenti stradali mortali con le auto a guida autonoma, rimangono ancora grandi ostacoli nell’affinare la sicurezza dei veicoli autonomi. Tante le domande che si affacciano in proposito, ad esempio quelle sul fattore responsabilità. Di chi sarà la colpa di un incidente tra auto a guida completamente autonoma? Quale compagnia assicurativa risarcirà i veicoli?