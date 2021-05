Apple si allarga, aprirà altri Apple Store in tutto il mondo

Apple ha intenzione di espandere la sua presenza fisica in tutto il mondo: come dichiarato da Deirdre O’Brien, Vice Presidente retail and people di Apple da un paio d’anni, l’azienda attualmente dispone di 511 Apple Store in tutto il mondo, di cui oltre 100 di questi soltanto in Europa, ma non sarà la pandemia di coronavirus a fermare il suo progetto con cui intende aggiungerne di nuovi.

In una dichiarazione rilasciata al giornale tedesco Funke Mediengruppe, la dirigente, che come dicevamo ricopre il ruolo di vicepresidente senior del settore retail e dipendenti di Apple dal 2019, ed è per altro stata posizionata al posto numero 32 nella lista di Fortune relativa alle donne più potenti nel mondo degli affari, ha spiegato che «Sul sito online di Apple le persone possono imparare molto sui prodotti, ma in un negozio fisico possono toccarli e farsene un’idea più precisa: per questo la nostra intenzione è quella di aggiungerne di nuovi» in tutto il globo.

Non è chiaro se la multinazionale di Cupertino concentrerà maggiormente l’attenzione su una regione in particolare, anche se dall’intera intervista e dalla pubblicazione su una testata tedesca, si può presumere che in tal senso l’Europa potrebbe essere un valido candidato, come rileva Bloomberg. Apple ha aperto un nuovo Apple Store in Via del Corso a Roma proprio la settimana scorsa e ne sta costruendo un altro a Berlino che rappresenterà il secondo negozio dell’azienda nella capitale tedesca (il primo è l’Apple Kurfürstendamm, in attività dal 2013).

Non solo ulteriori nuovi Apple Store in tutto il mondo: negozi a parte, O’Brien ha anche fatto notare che Apple intende aggiungere «Senza ombra di dubbio» nuovi impianti alla sua infrastruttura di progettazione internazionale, di cui come sappiamo fa già parte il centro di sviluppo di chip a Monaco, un progetto del valore di un miliardo di euro che dovrebbe essere portato a termine entro i prossimi tre anni.

