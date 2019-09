Apple stravolge il sistema di sensori delle sue auto a guida autonoma

Apple ha aggiornato il sistema di sensori sfruttato sul tettuccio della sua flotta di auto a guida autonoma in circolazione negli Stati Uniti. Sulle vetture è a quanto pare presente un insieme di sensori di nuova generazione che occupa totalmente il tettuccio, diverso dal sistema notato su questi veicoli in precedenza.

Sensori LiDAR e videocamere non sono più montati su una sorta di cremagliera, come più volte avvistato, ma all’interno di box più basso che racchiude completamente quanto necessario. Cupertino potrebbe avere deciso di abbandonare i sensori LiDAR (il sistema di telerilevamento che permette di determinare la distanza da un determinato oggetto grazie all’uso di un laser), sulla falsariga di quanto stanno sperimentando Tesla e Nissan.

Questi due costruttori ritengono superflua questa tecnologia ed Elon Musk è convinto che il Lidar non sia così necessario per riconoscere l’ambiente circostante. Forse non servono più ma Apple ha avrebbe – tra le altre cose – studiato anche sensori LiDar di nuova generazione, riducendone la complessità e creando le condizioni per un design rivoluzionario, oggi non raggiungibile dalla concorrenza.

Le foto delle auto di Apple con il nuovo array di sensori montato sul tettuccio sono state ottenute da The Last Driver License Holderm, blog che segue le aziende impegnate a varo titolo nel settore della guida autonoma.

Il progetto di Apple per vetture a guida autonoma, nome in codice Project Titan, è stato più volte sconvolto e vari manager e personale dedicato si sono susseguiti. Il CEO di Apple, Tim Cok, nel 2017 ha confermato che Apple sta lavorando a un sistema di guida autonoma, senza ovviamente rivelare dettagli.

«Ci stiamo focalizzando sui sistemi a guida autonoma» aveva dichiarato Cook nel corso di un’intervista di Bloomberg Television «È una tecnologia chiave che riteniamo essere molto importante». “La vediamo un po’ come la madre si tutti i progetti legati all’Intelligenza Artificiale”. “È probabilmente uno dei più complessi progetti sui quali stiamo al momento lavorando”.

Trovate tutte le notizie e le indiscrezionu su “Project Titan” e Apple Car partendo dal nostro tag dedicato.