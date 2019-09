Tutte le novità di settembre su Amazon Prime Video

L’autunno 2019 sarà caldissimo per lo streaming tv: mentre Apple e Disney si preparano al lancio dei loro servizi tv in abbonamento, Amazon Prime Video offre nuove serie tv originali uniche ampliando ancora il catalogo già ricco di titoli pluripremiati.

Se i fan di Goliath S3 devono attendere fino al 4 ottobre e The Marvelous Mrs. Maisel dovranno aspettare il 6 dicembre 2019, nel mese di settembre arriveranno comunque tante novità.

Amazon Prime Video è il servizio di intrattenimento on demand di Amazon che offre agli utenti una raccolta di contenuti da guardare ovunque (tutto su Prime Video in questo articolo di Macitynet). Tutte le novità su Amazon Prime Video si possono seguire a partire da questo link.

Undone

Una serie animata rivoluzionaria ed eclettica, che racconta il viaggio di una giovane donna alla ricerca di risposte sul proprio passato e sulla morte del padre. Questo è Undone, la serie animata Amazon Original creata da Kate Purdy e Raphael Bob-Waksberg.

Undone è realizzata facendo uso della tecnica di animazione del rotoscope, un processo che non è mai stato utilizzato in precedenza in una serie. Lo stile dell’animazione, sotto la direzione di Hisko Hulsing (Montage of Heck), utilizza una varietà di mezzi, tra cui pittura a olio su tela per realizzare gli sfondi. Lo studio di animazione Submarine di Amsterdam ha riunito un’incredibile squadra di artisti e pittori provenienti da tutta Europa per dare vita agli elementi di animazione, mentre l’uso del rotoscope è a cura del team esperto, già creatore di A Scanner Darkly.

Alma Winograd-Diaz (Rosa Salazar, Alita: Battle Angel) vive una vita tranquilla fino a quando un incidente quasi fatale le provoca visioni del suo padre defunto, Jacob. Attraverso queste persistenti visioni, il padre le fa scoprire un’abilità misteriosa che le consente di viaggiare nello spazio e nel tempo con la speranza di evitare la sua morte prematura. Questa situazione mette a dura prova le relazioni di Alma e le persone a lei più vicine cominciano a mettere in discussione il suo equilibrio mentale. Undone sarà disponibile a partire dal 13 settembre.

El Corazón di Sergio Ramos

Il calcio è protagonista di questo show, El Corazón de Sergio Ramos. El Corazón de Sergio Ramos offre una nuova prospettiva sulla vita di tutti i giorni del calciatore Sergio Ramos, con filmati inediti. Le telecamere hanno seguito il calciatore in uno dei momenti più critici della sua carriera, in cui la pressione per ottenere prestazioni sempre migliori in campo era altissima. La docuserie, in otto episodi della durata di mezz’ora, è prodotta da Love Productions USA. I produttori esecutivi sono Richard McKerrow, Kevin Bartel e Lety Quintanar. La serie sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video in più di 200 paesi a partire da Venerdì 13 Settembre.

Future Man

Il 13 settembre sarà disponibile la seconda stagione di Future Man. Continuano, dunque, le vicende di Josh Futterman (Josh Hutcherson),, addetto alle pulizie in un centro di ricerca per malattie sessuali di giorno, gamer di fama mondiale di notte. Josh viene reclutato da visitatori misteriosi, Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), per viaggiare nel tempo e salvare l’umanità dall’estinzione. In questa seconda stagione Josh verrà rapito da Athena, un membro di un’organizzazione terroristica segreta chiamata Pointed Circle. La sua missione di salvare il mondo non si è conclusa come preventivato: Stu Camillo, ora al potere, aveva creato la cura e l’umanità è più divisa che mai nel 2162.

Made in Italy

Margherita Buy, Greta Ferro, Marco Bocci, Eva Riccobono, Fiammetta Cicogna, Maurizio Lastrico, Giuseppe Cederna e guest star come Raoul Bova, Stefania Rocca,Claudia Pandolfi e Nicoletta Romanoff sono protagonisti della serie in otto episodi Made in Italy. Al centro, la nascita del sistema moda italiano, un’eccellenza che negli Anni Settanta ha saputo competere con l’affermata concorrenza internazionale, raggiungendo traguardi inimmaginabili: i grandi stilisti, gli abiti originali, la creatività, il talento, gli eccessi, in un grande lavoro di ricostruzione storica ideato e curato dalla casa di produzione TaoDue del gruppo Mediaset.

Le altre serie tv e i film disponibili da settembre su Amazon Prime Video saranno Transparent, con la quinta stagione online dal 27 settembre, The Kid dal 1° settembre, Capri Revolution dal 13 settembre, Le ali della libertà dal 19 settembre, The Snowman dal 21 settembre e La Befana vien di notte dal 27 settembre.

Il mese di settembre sarà l’ultima occasione per guardare, invece, i film The Boss Baby e Whiplash.

