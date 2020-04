Apple suggerisce le attività didattiche per i bambini in casa

L’education team di Apple ha creato un PDF sul quale sono indicate 30 diversi tipi di attività che i bambini possono svolgere in famiglia, nell’ambito di attività legate all’apprendimento da casa con molti bambini in età scolare costretti a rimanere a casa in tempo di coronavirus, lontani da amici, maestre, compagni di scuola e divertimenti all’aperto.

Tra le tante attività proposte nelle quattro pagine in PDF (che è possibile scaricare da qui), suggerimenti su attività che è possibile svolgere in casa e usare in modo creativo iPad o iPhone. Il documento è (almeno per il momento) disponibile solo in inglese ma è di facile comprensione anche per chi non mastica la lingua di Albione.

Si tratta di semplici suggerimenti come ad esempio personalizzare una foto, catturare un video in time-lapse, creare fogli da colorare, creare scritte con il proprio nome con effetti creativi, individuare forme in natura, scrivere “una lettera d’amore al pianeta”, raccontare una storia usando figure, registrare un’intervista, creare fumetti e cosi via,

Sono suggerimenti che gli insegnanti troveranno utili, spunti e passatempi artistici e originali per i più piccoli.

Il CEO di Apple, Tim Cook, in un tweet ha scritto: “Sappiamo che i genitori là fuori si stanno destreggiando moltissimo in questo impegnativo momento”, spiegando che il gruppo che si occupa di istruzione in Apple ha creato alcuni divertenti suggerimenti per tenere i bambini impegnati ovunque con creazioni.

We know parents out there are juggling a lot in this challenging time. Apple’s education team has some fun ways to keep kids everywhere creating. #CreativityForKids https://t.co/hWIrWeSqGG — Tim Cook (@tim_cook) April 9, 2020

Il PDF con le 30 attività è solo l’ultima di tutta una serie di iniziative intraprese da Apple per contribuire nella lotta al virus Sars-CoV-2.

