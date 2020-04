eBay ritira tutti gli annunci di mascherine. Cosa deve fare chi le ha acquistate?

A tutti sarà probabilmente capitato di incappare più o meno volutamente su numerose offerte pubblicate su eBay riguardanti diverse tipologie di mascherine di protezione, inserzioni che dopo poche ore svanivano nel nulla, destando giustamente la preoccupazione da parte di chi aveva colto la palla al balzo acquistando il prodotto.

“Io l’ho comprata, ed ora che non c’è più cosa faccio? Mi arriverà lo stesso il prodotto a casa?”. È forse questa la domanda più ricorrente nella mente degli acquirenti. Ecco come comportarsi.

La policy COVID-19 di eBay

Con l’esplosione dell’epidemia di COVID-19, complice anche la scarsa reperibilità nel nostro Paese, le mascherine sono diventate uno dei beni più ricercati online, inclusa la piattaforma di eBay, che ha iniziato ad ospitare numerose inserzioni che offrivano mascherine in molti casi a prezzi particolarmente prezzi gonfiati.

Il costo unitario per mascherina poteva arrivare anche ad essere 10 o 20 volte superiore rispetto ai prezzi pre-COVID-19, effetto di un mercato drogato dall’emergenza sanitaria e dalla penuria nelle scorte del prodotto. Nelle pubblicità apparse sul nostro sito i prezzi erano quelli precedenti all’epidemia ma non tutti i rivenditori si comportavano allo stesso modo.

Per tutelare gli acquirenti eBay ha deciso di adottare una policy perentoria: come si legge sul sito ufficiale l’azienda

In Italia, eBay sta monitorando attentamente la situazione, impegnandosi a rimuovere tutte le inserzioni che riportino espressioni come Coronavirus, COVID-19 e 2019nCoV (ad eccezione dei libri) nella descrizione. eBay sta inoltre implementando anche in Italia il divieto di messa in vendita di prodotti quali: – mascherine protettive (tra cui i modelli N95 e N100 e le maschere chirurgiche)

– disinfettanti per le mani e gel

– salviettine disinfettanti

Ecco spiegato perché molte offerte sulle mascherine vengono rimosse dalla piattaforma nel giro di poche ore.

Questo accade ancora oggi, nonostante i prezzi di questi prodotti si siano lentamente sgonfiati e riallineati a quelli di mercato: fino al momento in ci è arrivata questa comunicazione era possibile acquistare su eBay mascherine chirurgiche per poche decine di centesimi l’una e mascherine FFP2 o N95 a pochi euro l’una, prezzi più o meno allineati al periodo pre epidemia.

eBay supporta sempre l’acquirente per i suoi acquisti

Accade però che molte offerte sulle mascherine sfuggano ad eBay e restino disponibili per gli acquirenti per un tempo sufficiente da poter completare l’acquisto, per essere solo successivamente rimosse a seguito di una segnalazione o un controllo da pare di eBay stessa.

Cosa succede dunque agli utenti che acquistano approfittando di offerte che vengono poi successivamente rimosse?

Abbiamo contattato eBay e ci è stato confermato che, benché l’inserzione possa essere rimossa, i venditori devono comunque onorare il contratto d’acquisto e spedire l’oggetto pagato dall’acquirente.

Gli acquirenti sono sempre coperti dalla nostra garanzia. Quindi si deve sempre spedire

ci ha precisato il customer care di eBay.

A riprova di questo fatto basta osservare i feedback dei venditori, dove sono ben visibili feedback positivi di acquirenti che avevano recentemente comprato mascherine attraverso inserzioni poi rimosse, segno che il contratto d’acquisto è stato rispettato.

Se avete dunque acquistato e pagato un prodotto sfruttando una delle offerte poi rimosse da eBay, potete stare tranquilli: il venditore dovrà comunque spedire il prodotto acquistato ed in ogni caso potrete rivolgervi ad eBay che garantirà il suo supporto sulla merce acquistata come per ogni altro ordine.

Se infine siete dei venditori, il consiglio di eBay è quello di non mettere in vendita questi prodotti, perché in presenza di un eccessivo numero di rimozioni di inserzione, l’account del venditore potrebbe subire delle restrizioni.

Per ogni dubbio il consiglio per gli utenti finali è comunque quello di rivolgersi sempre al servizio clienti di eBay.