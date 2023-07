Threads, chi lo installa non può più tornare indietro

Il nuovo Threads è strettamente legato a Instagram, un punto di forza alla base del grande successo di lancio, ma che nasconde una brutta sorpresa per gli utenti. In solamente 7 ore dal rilascio Threads, l’anti Twitter di Meta, ha già raccolto ben 10 milioni di utenti, un record notevole che supera tutti gli aspiranti concorrenti di Twitter.

Ad ogni modo, chi pensa di installare l’app di social media solo per provarla, e poi cancellarla, farà bene a prestare attenzione. Il problema non si pone in Europa dove il lancio dell’app non è avvenuto perché l’UE richiede più permessi e autorizzazioni per tutelare i dati degli utenti.

Negli USA chi è già salito a bordo di Threads, definito da Meta come l’instagram dei pensieri, ora scopre che è impossibile o quasi uscirne. La brutta sorpresa è stata inizialmente segnalata dalla scrittrice Emily Hughes via Twitter.

I deactivated my threads account already but it turns out you can’t delete your threads account *without also deleting your Instagram account* so maybe just don’t sign up! — emily hughes ✨ (@emilyhughes) July 6, 2023

Infatti, dopo aver installato Threads, non è più possibile eliminare il proprio profilo senza eliminare anche l’account Instagram. Meta descrive Threads come “l’app di conversazione basata su testo di Instagram”, e mai formulazione fu più esatta di questa.

Non significa solo che il proprio nome utente di Instagram viene trasferito su Threads, con la possibilità di seguire le stesse persone che si seguono su Instagram. Significa anche che una volta creato un profilo Threads, non c’è modo di eliminarlo senza eliminare completamente il proprio account Instagram.

Quindi, chi vuole uscire da Threads senza essere pronto a eliminare il proprio account Instagram farà bene a non installare Threads. L’unica alternativa è “disattivare temporaneamente” il profilo Threads. Questo per il momento è l’unico modo offerto da Meta per incoraggiare a tenerli entrambi. La politica sulla privacy di Threads è piuttosto chiara sul punto.

Puoi disattivare il tuo profilo Threads in qualsiasi momento, ma il tuo profilo Threads può essere eliminato solo eliminando il tuo account Instagram

La morale della storia per i fan di Instagram è che se non si vuole un profilo Threads attivo sui server di Meta, allora sarà meglio non iscriversi mai.

Disattivazione temporanea Threads

Quando si disattiva il profilo Threads, i post e le interazioni con i post degli altri non saranno visibili fino a quando non si riattiva il profilo. Detto questo, i post rimarranno comunque sui server di Threads a meno di non eliminarli manualmente uno per uno.

Se si cambia idea dopo la disattivazione, è possibile riattivare il profilo Threads semplicemente accedendo nuovamente all’app Threads e utilizzando il proprio account Instagram. Da tenere a mente, però, che è possibile disattivare il proprio profilo solo una volta a settimana.

La sfida dei social tra Meta e Twitter si è inaspettatamente estesa anche nel mondo reale: Mark Zuckerberg (Meta) ed Elon Musk si sfideranno in combattimento anche se non al Colosseo.