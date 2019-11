Tim Cook: AirPods Pro non sostituiscono AirPods, sono complementari

AirPods Pro sono disponibili sul mercato da qualche ora e nelle prime recensioni sembrano davvero colpire nel segno. La cancellazione del rumore, la modalità Trasparenza e le altre modifiche apportate sembrano premiare i nuovi auricolari, con tanto di frustrazione per gli utenti che di recente avevano acquistato AirPods, pagando solo 50 euro meno. Oggi Tim Cook ha precisato che AirPods Pro non sostituiscono AirPods, bensì sono complementari.

La categoria indossabili, Home e Accessori ha registrato ricavi per 6,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2019, includendo ovviamente AirPods, prodotti a marchio Beats e Apple Watch. Per quanto riguarda in particolare gli auricolari true wireless, Cook ha affermato che continuano a raggiungere “nuovi massimi”.

Nel precisare ciò, il CEO della Mela ha anche chiarito come saranno principalmente i possessori di AirPods a voler acquistare il nuovo modello Pro, visto non come un sostituto del precedente modello, bensì come un accessorio complementare:

Immagino che, in particolare all’inizio, saranno le persone che hanno già AirPods [ad acquistarle]e vogliono avere anche una coppia per i momenti in cui hanno bisogno della cancellazione del rumore

L’ipotesi di Cook, secondo cui gli utenti vorranno avere due paia di AirPods, uno specifico per i momenti in cui hanno bisogno della modalità ANC è, senza dubbio, interessante. E’ anche pienamente condivisibile?

Nel dubbio vi lasciamo al nostro articolo di confronto tra AirPods Pro e AirPods, sperando così di potervi indirizzare nella scelta dell’uno o dell’altro. Se invece pensate di aderire alla prospettazione fatta da Cook, allora non vi resta che acquistare ambo i modelli.

Ricordiamo che in Italia gli AirPods con custodia standard costano 179 euro, mentre quelli con custodia di ricarica wireless costano 229 euro. Tenendo presente che i nuovi AirPods Pro costano 279 euro, la maggiore spesa di 50 euro risulta giustificata dalla numerose funzioni e caratteristiche aggiuntive. Sono disponibili anche su Amazon ma con consegna indicata dal 15 novembre.