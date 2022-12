Netflix offrirà film e serie TV in anteprima a migliaia di abbonati

Prima di lanciare ufficialmente “Don’t Look Up”, una commedia di fantasia su una cometa in rotta di collisione con la Terra, Netflix nel 2021 ha mostrato in anteprima il film in questione a un ristretto numero di utenti, chiedendo loro opinioni e da queste è emerso che per molti il film era troppo serioso.

I suggerimenti di quanti hanno avuto modo di vedere in anteprima il film sono stati presi sul serio e a quanto pare alcune cose sono state cambiate per renderlo più gradevole a un pubblico più ampio.

La visione ha fornito importanti spunti di riflessione sul cambiamento climatico e sulla necessità di passare all’azione, è piaciuto anche alla critica, è stato nominato per la cerimonia degli Oscar e ha superato precedenti record di altri film su Netflix in termini di visualizzazioni, un primato che ancora detiene.

Netflix ha ora deciso di far crescere il numero di persone alle quali offre la possibilità di vedere in anteprima film e serie TV, una base di utenti che attualmente consiste in 2.000 abbonati, numero che potrebbe arrivare a decine di migliaia di utenti in tutto il mondo. Lo riferisce il Wall Street Journal spiegando che Netflix sta lavorando affinché ogni dollaro speso sui contenuti renda il massimo.

Non sarà ovviamente sempre possibile ottenere l’attenzione e il coinvolgimento dei 223 milioni di abbonati, ma l’idea è interessante per consentire agli streamer di sentire le critiche legate ai contenuti e concentrarsi maggiormente sulla redditività.

Quest’anno Netflix ha per due trimestri di seguito perso abbonati, ma un portavoce dell’azienda ha riferito che la società operante nella distribuzione in streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento, non intende mollare in termini di spesa per nuovi programmi e film, arrivando a circa 17 miliardi di dollari annualmente nei prossimi anni. L’azienda ha riferito di una crescita in termini di abbonati nell’ultimo trimestre.

Intanto si punta anche su altro, ad esempio giochi. Dal 29 ottobre sono compresi nell’abbonamento, senza interruzioni pubblicitarie o acquisti in-app, nuovi giochi per dispositivi mobili. Tra i recenti titoli aggiunti al catalogo ci sono: Reigns: Three Kingdoms di Devolver Digital, Gatti e zuppa di Neowiz ed Hello Kitty e amici: allegra sfilata di Rogue Games. Questi giochi sono disponibili cercando Netflix su App Store per iPhone oppure su Google Play Store per Android.

Negli scorsi giorni Netflix ha introdotto il suo primo abbonamento economico sostenuto dalla pubblicità. La mossa sarà presto seguita anche da Disney+ che da dicembre aumenterà i prezzi, oltre a introdurre un abbonamento economico con pubblicità.