Apple tvOS 18 vi vizia con InSight, dialoghi potenziati e sottotitoli smart

Con la conferenza sviluppatori WWDC 2024 tutta focalizzata sull’intelligenza artificiale o quasi, nel keynote di apertura lavori non c’è stato molto tempo da dedicare alle novità di Apple TV e tvOS 18 che comunque ricevono la nuova funzione Insight, oltre a migliorare e potenziare sottotitoli smart e audio dei dialoghi potenziato.

Migliora così l’esperienza per gli appassionati di cinema e serie TV che con InSight possono leggere le informazioni sugli attori inquadrati nella scena. Questa funzione intelligente oltre a filmografia e notizie sugli attori mostra informazioni sui personaggi e anche sulla musica, tutto questo però solo per contenuti originali Apple TV Plus.

L’utente può selezionare l’attore desiderato per visualizzare background e filmografia, per conoscere titolo e artista della canzone in riproduzione nella scena, infine anche per aggiungere il brano alla playlist di Apple Music. Oltre che sul TV le informazioni di InSight vengono visualizzate su iPhone quando viene impiegato come telecomando per Apple TV. La funzione è benvenuta ma arriva con anni di ritardo rispetto a X-Ray di Amazon Prime Video.

Sempre con tvOS 18 le tecnologie di apprendimento automatico e audio computazionale sono sfruttate per la funzione Enhance Dialogue che migliora la chiarezza del parlato rispetto a musica, rumori ed effetti speciali. Finora l’audio dei dialoghi potenziato era possibile solo sugli HomePod di seconda generazione, ma con tvOS 18 il supporto sarà esteso anche agli altoparlanti integrati nel TV agli speaker connessi via HDMI, AirPods e anche altri dispositivi Bluetooth.

Altra funzione intelligente in arrivo con i sottotitoli smart che compaiono in automatico solo nei momenti giusti. Per esempio quando il parlato del film o serie TV è in una lingua diversa da quella impostata sul dispositivo. Gli utenti non dovranno più staccare gli occhi dal TV per cercare il telecomando: i sottotitoli smart compaiono in automatico anche quando viene premuto il tasto Mute oppure quando l’utente manda indietro la riproduzione durante la visione per afferrare una battuta persa.

Tra le altre novità ricordiamo il supporto al formato 21:9 per film e contenuti visualizzati tramite proiettori e nuovi accattivanti screensaver inclusi Ritratti, TV e Film e anche Snoopy con il suo inseparabile amico Woodstock. tvOS 18 sarà rilasciato in autunno insieme alle nuove versioni di iOS e iPadOS 18, macOS Sequoia.

