Apple, un’altra presentazione a novembre è improbabile

Non è detto che quest’autunno ci sarà il terzo evento Apple a novembre, anzi, secondo Mark Gurman è altamente improbabile. In effetti è raro che Apple torni nuovamente sul palco per il terzo mese consecutivo: lo scorso anno è accaduto in via eccezionale perché l’azienda aveva l’occasione di presentare una completa rivoluzione nel settore dei computer, con l’inizio della transizione da Intel ai processori ARM progettati in casa attraverso i primi Mac con chip Apple Silicon M1, quello che quest’anno abbiamo poi visto evolvere con l’evento di qualche settimana fa nelle versioni Pro e Max.

Ma storicamente gli eventi autunnali di Apple sono sempre stati due: quello di settembre concentrato principalmente su iPhone e Apple Watch, e quello di ottobre dedicato invece a iPad e Mac. E’ vero, quest’anno qualche iPad è finito in quello di settembre, ma la sostanza non è cambiata molto e secondo il giornalista di Bloomberg, Apple per quest’anno avrebbe finito le cartucce.

In ballo ci sono infatti ancora grandi novità, tra cui un MacBook Air completamente riprogettato da zero, esteticamente parlando e non solo: ormai da mesi si parla infatti di una nuova scocca che, dopo più di dieci anni, cambierà completamente forma e design, spostandosi su curve arrotondate che si accosterebbero visivamente all’estetica degli attuali portatili, pur mantenendo un profilo molto sottile. Questo computer si dice che potrebbe persino avere un nuovo processore M2, ma le indiscrezioni puntano alla primavera 2022 e comunque non prima di aprile.

Ci sarebbe spazio anche per un iMac più grande, un nuovo Mac mini, il successore di iPhone SE 2 e l’aggiornamento della gamma iPad Pro, che potrebbe presentare un retro in vetro in modo da poter essere abilitato alla ricarica senza fili. Le occasioni quindi ci sarebbero pure, ma come scrive il Gurman nella sua newsletter Power On, Apple potrebbe non essere pronta per novembre, così per le prossime novità di rilievo bisogna aspettare l’anno prossimo.

«Non mi aspetterei un terzo evento quest’anno, né altri annunci importanti. Lo scorso anno Apple è stata anche costretta dalla pandemia di COVID-19 che ha causato ritardi su tutto, interrompendo il consueto programma. Ma se ci fossero stati altri Mac da lanciare quest’anno» spiega, «Apple li avrebbe annunciati la settimana scorsa, anche se non sarebbe stato possibile spedirli fino alla fine dell’anno. Non c’è rimasto davvero nient’altro nella tabella di marcia del 2021».