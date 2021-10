Xiaomi Paipai, il trasmettitore HDMI per TV

Dite addio ai lunghi e ingarbugliati cavi con cui poter collegare il computer ad un TV, un monitor o un videoproiettore, per poter trasmettere tutti i contenuti. Con il sistema Xiaomi Paipai fate tutto con due piccoli dispositivi e con la totale libertà data dall’assenza dei cavi. E se vi interessa sappiate che al momento è in offerta a 56,26 euro.

Questo dispositivo come dicevamo è il degno sostituto del cavo HDMI perché elimina i limiti della connessione fisica e ne estende la compatibilità in special modo con i computer portatili. Dove infatti non è presente la presa HDMI, usando un cavo servirebbe un hub, invece qui basta la presa USB-A del trasmettitore per poter mettere in comunicazione il computer. Il ricevitore invece ha la spina HDMI, che si può collegare alla relativa presa di qualsiasi televisore, monitor e videoproiettore che ne dispone.

Tale sistema funziona fino a dieci metri di distanza tra trasmettitore e ricevitore, quindi nel caso di queste lunghe distanze l’ingombro dato da un cavo di pari dimensioni sarebbe notevole anche per il solo trasporto. Invece qui ci troviamo a due piccoli dispositivi che entrano in tasca e pesano poco meno di 40 grammi ciascuno.

Per usarlo i passaggi da seguire sono tre: il collegamento del trasmettitore al computer, quello del ricevitore allo schermo esterno, e il click del pulsante fisico presente sul trasmettitore per mettere in comunicazione i due dispositivi. La condivisione dei contenuti avviene in risoluzione Full HD a 1080p, che passano su una rete WiFi in 2.4 GHz o 5.0 GHz creata dalla connessione tra i due dispositivi, senza quindi bisogno di dover usare il WiFi del computer, che può restare connesso alla rete già esistente o a un hotspot per l’accesso online. Allo stesso tempo la connessione a Internet non serve, perciò se i contenuti da mostrare sul grande schermo sono già archiviati sul computer, questo sistema funzionerà ugualmente.

La semplicità d’uso fa sì che possa trovare spazio in diversi contesti: si va dalla più banale trasmissione video di un film di Netflix su qualsiasi TV o videoproiettore in casa o in giardino alla condivisione delle slide durante una videoconferenza. Per altro in questo ambito può valere la pena acquistare più trasmettitori per consentire ad un team di persone di condividere saltuariamente un’immagine o una slide: ogni volta che si clicca il pulsante infatti si avvia la connessione col ricevitore, permettendo così di passare da un computer all’altro in un click.

Le uniche cose da tenere a mente sono che il ricevitore ha bisogno di essere alimentato (il cavo è incluso in confezione, ma serve un caricatore da comprare a parte) mentre per i computer la compatibilità è assicurata su tutti i PC con almeno Windows 7 e sui Mac a partire dalla versione 10.10 di macOS.

Chi desidera acquistare il sistema Xiaomi Paipai al momento può comprarlo in sconto del 14%: invece di 65,41 euro lo pagherà 56,26 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.